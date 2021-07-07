Знаменитый контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

По данным телерадиокомпании, Ever Given снялся с якоря около 11.30 по местному времени и направился на север в сторону Средиземного моря в сопровождении буксиров.

Корабль был арестован в течение трех месяцев недалеко от города Исмаилия.

Условия сделки не разглашаются, но по данным BBC, Египет потребовал $550 млн компенсации за блокировку Суэцкого канала. Ранее называлась сумма в $900 млн.

Когда корабль тронулся, египетское телевидение показало кадры, на которых капитану и члену экипажа преподносят цветы и мемориальную доску на борту корабля.