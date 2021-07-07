Знаменитый контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

По данным телерадиокомпании, Ever Given снялся с якоря около 11.30 по местному времени и направился на север в сторону Средиземного моря в сопровождении буксиров.
Корабль был арестован в течение трех месяцев недалеко от города Исмаилия.
Условия сделки не разглашаются, но по данным BBC, Египет потребовал $550 млн компенсации за блокировку Суэцкого канала. Ранее называлась сумма в $900 млн.
Когда корабль тронулся, египетское телевидение показало кадры, на которых капитану и члену экипажа преподносят цветы и мемориальную доску на борту корабля.
Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.
12 апреля судно арестовали, администрация Суэцкого канала требовала от владельцев выплатить компенсацию в $900 млн.
Блокировка Суэцкого канала вызвала всплеск загрязнения из-за застрявших там более 350 судов.
Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.