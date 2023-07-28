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"Те, кто верит в мир, должны быть первыми сторонниками дела Украины". Байден и Мелони пообещали продолжать поддерживать Украину

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Мелони и Байден встретились в Белом доме, среди тем обсуждения была Украина
Мелони и Байден встретились в Белом доме, среди тем обсуждения была Украина
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на встрече в Белом доме 27 июля договорились продолжать поддержку Украины. Совместное заявление политиков опубликовал Белый дом.

На встрече лидеры подтвердили "непоколебимый союз, стратегическое партнерство и глубокую дружбу между Соединенными Штатами и Италией". Это первый визит Мелони в Вашингтон в качестве премьера, отмечает Reuters.  

Одной из тем разговора была война в Украине.

"Оба лидера поддерживают Украину, которая защищается от незаконной агрессии России. США и Италия будут продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется, с целью достичь справедливого и прочного мира при полном соблюдении Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности Украины.", – говорится в сообщении Белого дома.

Политики также заявили о "необходимости устранения глобальных последствий конфликта, особенно для стабильности, энергетической и продовольственной безопасности уязвимых стран".

Кроме того, Байден и Мелони заявили о важности предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море. Они осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, а также российские атаки на украинские зернохранилища и транспортную инфраструктуру. 

"Обе стороны также обязуются продолжать координацию восстановления Украины и признали роль, которую Италия будет играть в этих усилиях, поскольку Италия будет председательствовать в G7 в 2024 году и принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году", – отметили в Белом доме.

Кроме того, на встрече лидеры отметили, что обе страны "твердо привержены созданию свободного, открытого, процветающего, инклюзивного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона". Также они подтвердили "жизненно важное значение поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива" и декларировали готовность "укреплять двусторонние и многосторонние консультации по возможностям и вызовам, создаваемым Китайской Народной Республикой".

Фото: EPA
Фото: EPA

На пресс-конференции по итогам встречи, стенограмму которой опубликовал Белый Дом, Байден оценил "очень сильную поддержку [Украины Италией] в защите от российских зверств" и поблагодарил Италию за то, что она помогает США поддерживать Украину. "Это имеет большое значение", – подчеркнул президент. 

В свою очередь Мелони отметила, что гордится тем, Италия с самого начала "сыграла свою роль" в решении мирового сообщества защищать международное право в связи с российской агрессиией против Украины.

"Мы сделали это просто потому, что поддерживать Украину — значит защищать мирное сосуществование людей и государств во всем мире. Вопреки утверждениям некоторых, украинское сопротивление отдаляет мировую войну, а не приближает. Те, кто верит в мир, должны быть первыми сторонниками дела Украины", – заявила премьер-министр Италии.  

Контекст:

По данным Пентагона, США выделили в общей сложности более $43,7 млрд Украине с начала правления администрации Байдена, в том числе более $43 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Последний пакет военной помощи на $400 млн, объявленный 25 июля, содержит дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, NASAMS и систем HIMARS, боеприпасы, 32 БТР Stryker, авиационные ракеты Hydra-70 и другое.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. 

26 апреля в Риме прошла конференция по восстановлению Украины, инициированная Италией.

Теги: США, Италия, Джо Байден, Вашингтон, военная помощь, Белый дом, финансовая помощь, Джорджа Мелони
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