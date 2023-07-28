"Те, кто верит в мир, должны быть первыми сторонниками дела Украины". Байден и Мелони пообещали продолжать поддерживать Украину

Мелони и Байден встретились в Белом доме, среди тем обсуждения была Украина Фото: EPA

На встрече лидеры подтвердили "непоколебимый союз, стратегическое партнерство и глубокую дружбу между Соединенными Штатами и Италией". Это первый визит Мелони в Вашингтон в качестве премьера, отмечает Reuters.

Одной из тем разговора была война в Украине.

"Оба лидера поддерживают Украину, которая защищается от незаконной агрессии России. США и Италия будут продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется, с целью достичь справедливого и прочного мира при полном соблюдении Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности Украины.", – говорится в сообщении Белого дома.

Политики также заявили о "необходимости устранения глобальных последствий конфликта, особенно для стабильности, энергетической и продовольственной безопасности уязвимых стран".

Кроме того, Байден и Мелони заявили о важности предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море. Они осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, а также российские атаки на украинские зернохранилища и транспортную инфраструктуру.

"Обе стороны также обязуются продолжать координацию восстановления Украины и признали роль, которую Италия будет играть в этих усилиях, поскольку Италия будет председательствовать в G7 в 2024 году и принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году", – отметили в Белом доме.

Кроме того, на встрече лидеры отметили, что обе страны "твердо привержены созданию свободного, открытого, процветающего, инклюзивного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона". Также они подтвердили "жизненно важное значение поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива" и декларировали готовность "укреплять двусторонние и многосторонние консультации по возможностям и вызовам, создаваемым Китайской Народной Республикой".

Фото: EPA

На пресс-конференции по итогам встречи, стенограмму которой опубликовал Белый Дом, Байден оценил "очень сильную поддержку [Украины Италией] в защите от российских зверств" и поблагодарил Италию за то, что она помогает США поддерживать Украину. "Это имеет большое значение", – подчеркнул президент.

В свою очередь Мелони отметила, что гордится тем, Италия с самого начала "сыграла свою роль" в решении мирового сообщества защищать международное право в связи с российской агрессиией против Украины.

"Мы сделали это просто потому, что поддерживать Украину — значит защищать мирное сосуществование людей и государств во всем мире. Вопреки утверждениям некоторых, украинское сопротивление отдаляет мировую войну, а не приближает. Те, кто верит в мир, должны быть первыми сторонниками дела Украины", – заявила премьер-министр Италии.