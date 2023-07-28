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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны, в котором для Украины предусмотрено $300 млн

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В Конгрессе должны согласовать общий документ для обеих палат
В Конгрессе должны согласовать общий документ для обеих палат
Фото: ЕРА

Сенат Конгресса США поддержал проект закона о финансировании обороны страны на сумму $886 млрд, из которых $300 млн предусмотрено для Украины. Об этом 28 июля сообщает "Голос Америки".

Сенат (контролируется Демократической партией) 86 голосами "за" при 11 "против" принял вариант законопроекта, который отличается от проголосованного ранее Палатой представителей США (большинство здесь у Республиканской партии).

"Законопроект [...] содержит несколько ключевых положений, включая ограничения американских инвестиций в такие отрасли китайского бизнеса, как искусственный интеллект и полупроводники. Документ также предусматривает повышение жалования военнослужащим на 5,2% и выделение $300 млн на помощь Украине для борьбы с российской агрессией", – отмечает "Голос Америки".

Журналисты подчеркивают, что республиканцы пытались учредить должность главного генерального инспектора по вопросам помощи Украине, но эта поправка не получила достаточной поддержки, так как "должности генеральных инспекторов, курирующих оказание помощи, уже существуют в отдельных правительственных ведомствах".

После двух голосований в Конгрессе Сенат и Палата представителей должны выработать новую версию законопроекта, которую могли бы одобрить обе палаты. Затем документ подпишет президент США Джо Байден.

"Голос Америки" подчеркивает, что обе палаты Конгресса ушли на каникулы до середины сентября.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая беспрецедентную военную помощь. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

7 июля министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

В прошлогоднем оборонном бюджете Сенат США предусматривал $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, Сенат США, финансовая помощь, Палата представителей, финансирование
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