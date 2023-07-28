Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны, в котором для Украины предусмотрено $300 млн

Сенат (контролируется Демократической партией) 86 голосами "за" при 11 "против" принял вариант законопроекта, который отличается от проголосованного ранее Палатой представителей США (большинство здесь у Республиканской партии).

"Законопроект [...] содержит несколько ключевых положений, включая ограничения американских инвестиций в такие отрасли китайского бизнеса, как искусственный интеллект и полупроводники. Документ также предусматривает повышение жалования военнослужащим на 5,2% и выделение $300 млн на помощь Украине для борьбы с российской агрессией", – отмечает "Голос Америки".

Журналисты подчеркивают, что республиканцы пытались учредить должность главного генерального инспектора по вопросам помощи Украине, но эта поправка не получила достаточной поддержки, так как "должности генеральных инспекторов, курирующих оказание помощи, уже существуют в отдельных правительственных ведомствах".

После двух голосований в Конгрессе Сенат и Палата представителей должны выработать новую версию законопроекта, которую могли бы одобрить обе палаты. Затем документ подпишет президент США Джо Байден.

"Голос Америки" подчеркивает, что обе палаты Конгресса ушли на каникулы до середины сентября.