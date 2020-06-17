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Турция начала военную операцию на севере Ирака

Антитеррористическая операция, которую на севере Ирака начали вооруженные силы Турции, получила название "Коготь тигра".

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Операцию в Ираке Турция проводит при поддержке авиации
Операцию в Ираке Турция проводит при поддержке авиации
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районе Хафтанин на севере Ирака. Об этом 17 июня со ссылкой на министерство национальной обороны Турции проинформировало государственное агентство "Анадолу".

Операцию назвали Pençe-Kaplan ("Коготь тигра").

При поддержке боевой авиации, обычных и ударных беспилотников, а также средств огневой поддержки силы спецназначения Турции вошли в район Ирака "с целью нейтрализации боевиков РКК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции".

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули, что операция "Коготь тигра" начата в ответ на участившиеся попытки боевиков атаковать турецкие полицейские участки и районы расположения военных баз.

"Операция Pençe-Kaplan проводится в рамках законного права Турции на самооборону, которое вытекает из международного права", – рассказали в "Анадолу".

Теги: Ирак, Турция, военные, авиация, антитеррористическая операция, боевики, беспилотники
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