Турция начала военную операцию на севере Ирака

Антитеррористическая операция, которую на севере Ирака начали вооруженные силы Турции, получила название "Коготь тигра".

Операцию в Ираке Турция проводит при поддержке авиации Фото: ЕРА

Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районе Хафтанин на севере Ирака. Об этом 17 июня со ссылкой на министерство национальной обороны Турции проинформировало государственное агентство "Анадолу".

Операцию назвали Pençe-Kaplan ("Коготь тигра").

При поддержке боевой авиации, обычных и ударных беспилотников, а также средств огневой поддержки силы спецназначения Турции вошли в район Ирака "с целью нейтрализации боевиков РКК и других террористических элементов, угрожающих безопасности Турции".

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули, что операция "Коготь тигра" начата в ответ на участившиеся попытки боевиков атаковать турецкие полицейские участки и районы расположения военных баз.

"Операция Pençe-Kaplan проводится в рамках законного права Турции на самооборону, которое вытекает из международного права", – рассказали в "Анадолу".