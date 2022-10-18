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Турция провела испытания секретной баллистической ракеты – Bloomberg

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По информации СМИ, тайный ракетный проект получил название "Тайфун"
По информации СМИ, тайный ракетный проект получил название "Тайфун"
Фото: depositphotos.com

Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности над Черным морем. Об этом 18 октября сообщило Bloomberg, ссылаясь на два источника.

Источники сообщили, что ракета была выпущена из аэропорта недалеко от портового города Ризе около семи часов утра. Для этого была использована мобильная платформа.

Снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп, что является, сообщает Bloomberg, самым большим расстоянием, которое пролетело любое подобное оружие, разработанное в стране.

Тайный ракетный проект, по информации источников, получил название "Тайфун" и осуществляется уже несколько лет.

Контекст:

В июле 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара тогда объяснила, что контракт с Москвой "продиктован реалиями", поскольку воздушное пространство Турции не защищено.

Эти планы Турции вызвали недовольство США. В Вашингтоне заявили, что российские С-400 созданы для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В США подчеркнули, что приобретение Турцией С-400 "несовместимо" с продажей F-35.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что РФ подписала контракт на поставку второго полка зенитно-ракетного комплекса С-400. При этом источник агентства Bloomberg в турецком агентстве оборонных закупок SSB опроверг факт подписания соглашения.

Теги: Турция, оружие, аэропорт, оборона, воздушное пространство, тайфун, воздух, ракеты, ракета
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