Турция провела испытания секретной баллистической ракеты – Bloomberg

Источники сообщили, что ракета была выпущена из аэропорта недалеко от портового города Ризе около семи часов утра. Для этого была использована мобильная платформа.

Снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упал у побережья порта Синоп, что является, сообщает Bloomberg, самым большим расстоянием, которое пролетело любое подобное оружие, разработанное в стране.

Тайный ракетный проект, по информации источников, получил название "Тайфун" и осуществляется уже несколько лет.