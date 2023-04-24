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Twitter бесплатно вернул синюю галочку некоторым известным пользователям

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Twitter начал возвращать отнятые значки верификации аккаунта
Twitter начал возвращать отнятые значки верификации аккаунта
Фото: EPA

Некоторым пользователям социальной сети Twitter, у которых было более миллиона подписчиков, бесплатно вернули галочку верифицированного профиля. Об этом сообщает BBC News 23 апреля.

Среди таких пользователей – знаменитости и некоторые СМИ. В частности, синие галочки вернулись на аккаунты Виктории Бекхэм, Бейонсе и BBC News.

Телеведущий Джеймс О'Брайен, у которого 1,1 млн подписчиков, является одним из тех, кто теперь получил свою синюю галочку после ее потери. Он подтвердил, что не платил за это. По его словам, для некоторых аккаунтов с менее чем 1 млн подписчиков также восстановлены синие галочки, "назначенные полностью по усмотрению [миллиардера, владельца Twitter] Илона Маска".

Элиот Хиггинс, основатель исследовательской организации Bellingcat, также подтвердил, что синяя галочка на его личном аккаунте и странице Bellingcat были предоставлены ему бесплатно.

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприоТом КрузСэмюэл ДжексонДжереми РеннерКрис Эванс и другие.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: интернет, Twitter, соцсети, Илон Маск
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