Twitter бесплатно вернул синюю галочку некоторым известным пользователям

Среди таких пользователей – знаменитости и некоторые СМИ. В частности, синие галочки вернулись на аккаунты Виктории Бекхэм, Бейонсе и BBC News.
Телеведущий Джеймс О'Брайен, у которого 1,1 млн подписчиков, является одним из тех, кто теперь получил свою синюю галочку после ее потери. Он подтвердил, что не платил за это. По его словам, для некоторых аккаунтов с менее чем 1 млн подписчиков также восстановлены синие галочки, "назначенные полностью по усмотрению [миллиардера, владельца Twitter] Илона Маска".
Элиот Хиггинс, основатель исследовательской организации Bellingcat, также подтвердил, что синяя галочка на его личном аккаунте и странице Bellingcat были предоставлены ему бесплатно.
27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.
В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.
Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Сэмюэл Джексон, Джереми Реннер, Крис Эванс и другие.