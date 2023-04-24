Twitter бесплатно вернул синюю галочку некоторым известным пользователям

Среди таких пользователей – знаменитости и некоторые СМИ. В частности, синие галочки вернулись на аккаунты Виктории Бекхэм, Бейонсе и BBC News.

Телеведущий Джеймс О'Брайен, у которого 1,1 млн подписчиков, является одним из тех, кто теперь получил свою синюю галочку после ее потери. Он подтвердил, что не платил за это. По его словам, для некоторых аккаунтов с менее чем 1 млн подписчиков также восстановлены синие галочки, "назначенные полностью по усмотрению [миллиардера, владельца Twitter] Илона Маска".

Элиот Хиггинс, основатель исследовательской организации Bellingcat, также подтвердил, что синяя галочка на его личном аккаунте и странице Bellingcat были предоставлены ему бесплатно.