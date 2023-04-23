Маск ответил на предложение Стивена Кинга донатить Украине деньги от платных подписок в Twitter

Кинг порекомендовал Маску внести средства в фонд украинского волонтера Сергея Притулы. Писатель отметил, что речь идет о "всего восьми долларах", и подчеркнул, что, "возможно, мистер Маск мог бы немного добавить".

"Я пожертвовал Украине $100 млн, сколько вы пожертвовали? Кстати, мы отказались от денег министерства обороны", – написал бизнесмен, имея в виду средства министерства обороны США, которое должно было взять на себя оплату спутникового интернета Starlink для военных в Украине.

I’ve donated * 100M to Ukraine, how much have you donated?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023

Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Сэмюэл Джексон, Джереми Реннер, Крис Эванс и другие.

Кинг, который ранее поспорил с Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано, что якобы он это сделал.