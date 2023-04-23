Маск ответил на предложение Стивена Кинга донатить Украине деньги от платных подписок в Twitter

Кинг порекомендовал Маску внести средства в фонд украинского волонтера Сергея Притулы. Писатель отметил, что речь идет о "всего восьми долларах", и подчеркнул, что, "возможно, мистер Маск мог бы немного добавить".
"Я пожертвовал Украине $100 млн, сколько вы пожертвовали? Кстати, мы отказались от денег министерства обороны", – написал бизнесмен, имея в виду средства министерства обороны США, которое должно было взять на себя оплату спутникового интернета Starlink для военных в Украине.
I’ve donated * 100M to Ukraine, how much have you donated?— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023
(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6
Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Сэмюэл Джексон, Джереми Реннер, Крис Эванс и другие.
Кинг, который ранее поспорил с Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано, что якобы он это сделал.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
В октябре он сделал серию скандальных твитов, связанных с войной в Украине. В частности, предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.
14 октября стало известно, что SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже это подтвердил и сам Маск.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил в Telegram, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.
Маск говорил, что Россия пытается уничтожить систему Starlink в Украине, потому что она единственная, которая все еще работает на фронте, а все остальные "мертвы".
15 октября Маск заявил, что будет и дальше оплачивать работающий в Украине спутниковый интернет Starlink.