Twitter забанил аккаунты, отслеживающие самолет Маска. Позже соцсеть запретила публиковать текущее местоположение людей

Как отмечает агентство, рано утром 14 декабря на странице @elonjet появилось сообщение "аккаунт заблокирован" из-за нарушений правил платформы.

Учетной записью с 2020 года управляет студент-программист Джек Суини, который также вел другие учетные записи в Twitter, отслеживающие частные самолеты основателя Facebook Марка Цукерберга и других знаменитостей.

В ночь на 15 декабря аккаунт был разблокирован.

Seems be a 24 hour delay https://t.co/dLTYOm49hO — ElonJet (@ElonJet) December 14, 2022

Одновременно с этим Twitter сообщил об обновлении своей политики, согласно которому теперь запрещено делиться текущим местонахождением человека, так как "существует повышенный риск физического вреда".

"В будущем мы будем удалять твиты, которые сообщают эту информацию, а учетные записи, предназначенные для публикации чьего-либо местоположения в реальном времени, будут заблокированы", – говорится в сообщении.

When someone shares an individual’s live location on Twitter, there is an increased risk of physical harm. Moving forward, we’ll remove Tweets that share this information, and accounts dedicated to sharing someone else’s live location will be suspended. — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 14, 2022

В то же время контент, в котором сообщается информация о текущем местоположении публичного мероприятия (концерта или политического мероприятия), разрешена.

Content that shares location information related to a public engagement or event, such as a concert or political event, is also permitted. — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 14, 2022