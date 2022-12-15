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Twitter забанил аккаунты, отслеживающие самолет Маска. Позже соцсеть запретила публиковать текущее местоположение людей

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В Twitter теперь запрещено публиковать текущее местонахождение людей
В Twitter теперь запрещено публиковать текущее местонахождение людей
Фото: depositphotos.com

Соцсеть Twitter на сутки заблокировала несколько учетных записей, которые отслеживали местонахождение частных самолетов владельца соцсети Илона Маска. Об этом 14 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, рано утром 14 декабря на странице @elonjet появилось сообщение "аккаунт заблокирован" из-за нарушений правил платформы.

Учетной записью с 2020 года управляет студент-программист Джек Суини, который также вел другие учетные записи в Twitter, отслеживающие частные самолеты основателя Facebook Марка Цукерберга и других знаменитостей.

В ночь на 15 декабря аккаунт был разблокирован.

Одновременно с этим Twitter сообщил об обновлении своей политики, согласно которому теперь запрещено делиться текущим местонахождением человека, так как "существует повышенный риск физического вреда".

"В будущем мы будем удалять твиты, которые сообщают эту информацию, а учетные записи, предназначенные для публикации чьего-либо местоположения в реальном времени, будут заблокированы", – говорится в сообщении.

В то же время контент, в котором сообщается информация о текущем местоположении публичного мероприятия (концерта или политического мероприятия), разрешена.

Контекст:

Еще до покупки соцсети Twitter у Маска был конфликт с Суини. Программист говорил, что предприниматель предлагал ему $5 тыс. за удаление бота, отслеживающего его самолет. Суини запросил $50 тыс. или одну Tesla Model 3, но Маск отказался, а после заблокировал его в своем Twitter-аккаунте.

Также Суини сообщил изданию Insider, что Маск ввел некоторые меры, чтобы затруднить отслеживание его самолета. Однако, по словам юноши, совсем заблокировать отслеживание миллиардеру не удалось.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, запрет, Bloomberg, соцсети, самолеты, конфликт, Илон Маск
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