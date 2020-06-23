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Тышкевич: В Минске не хотят сидеть на растяжке между Западом и Россией

Беларусь может заручиться поддержкой Китая в "растяжке" между Россией и Западом, считает политический обозреватель Игорь Тышкевич.

Лукашенко подписал указ о кредите у Китая
Лукашенко подписал указ о кредите у Китая
Фото: ЕРА

Беларусь видит в Китае альтернативу российскому влиянию. Такое мнение политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 23 июня.

Журналист попросил его прокомментировать действия президента Беларуси Александра Лукашенко, в частности, в отношениях с китайской стороной.

"Во-первых, Китаю интересно входить в этот регион. Во-вторых, имея сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, вливание в больших объемах из США маловероятно. С другой стороны, Беларусь видит в Китае альтернативу российскому влиянию, потому что в Минске не хотят сидеть на растяжке между Западом и Россией – они ищут в том числе третьи, четвертые точки опоры", – объяснил Тышкевич.

Он считает, что Китай как "супердержава" по факту "станет дополнительным фактором внешнеполитической стабильности в Беларуси, предохранителем от внешнего вмешательства".

"А если учесть, что США могут повлиять на процессы в Российской Федерации максимум тем, что введут санкции, то у Китая в отношении РФ инструментарий побольше, без политических сигналов... Во-первых, люди. Во-вторых, деньги. В-третьих, технологии и оборудование. Как бы там ни было, но выход России на рынки вооружений стран Азии, в Африку зависит во многом и от политики Китая", – отметил обозреватель.

4 июня Лукашенко поручил новому составу правительства Беларуси решить проблему зависимости от российского рынка. "Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки", – заявил президент страны.

В декабре 2019 года Лукашенко подписал указ о кредите около $501 млн (3,5 млрд юаней) у Китая сроком на пять лет.

Теги: Россия, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, Игорь Тышкевич
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