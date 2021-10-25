У переболевших COVID-19 остаются проблемы с памятью после выздоровления – исследование

Исследование показало, что у 24% переболевших COVID-19 наблюдались проблемы с памятью Фото: depositphotos.com

Ученые в период с апреля 2020 года по май 2021-го анализировали данные 740 человек. Все они переболели COVID-19, и у них не было деменции. Исследованным было от 38 до 59 лет. Среднее время с момента получения положительного COVID-теста у них составляло 7,6 месяца.

Чтобы проверить участников исследования на возможные когнитивные нарушения, ученые использовали ряд психологических тестов. В конце концов у 18% участников обнаружили проблемы со скоростью обработки информации, у 15% – с речью, а у 24% – с памятью.

Как отмечают авторы, когнитивные нарушения фиксировались в разных возрастных группах, включая молодых людей.

У пациентов, прошедших через отделение интенсивной терапии, помимо проблем с памятью, также наблюдались проблемы с мышлением. Но когнитивные дисфункции фиксировались и у пациентов, переболевших в легкой форме.