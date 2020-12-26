У Сноудена родился сын

Супруга бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс родила сына. Здоровье матери и младенца отличное, сказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Где и когда родился у Сноудена ребенок, пока неизвестно Фото: lsjourney.com

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал отцом. Его супруга Линдси Миллс опубликовала в Twitter 26 декабря совместную фотографию пары с ребенком.

"С Рождеством, малыш", – подписала Миллс опубликованное фото.

"Самый большой подарок – это любовь, которую мы разделили", – написал Сноуден в Twitter и вставил пост жены.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG — Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020

Лицо ребенка на фото скрыли эмодзи.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена подтвердил информацию о том, что Сноуден стал отцом в комментарии "Интерфаксу".

Здоровье матери и младенца отличное, сказал он. Время и место рождения ребенка, как и его имя, на данный момент неизвестны.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву.

Россия предоставила Сноудену временное убежище, а в 2014 году он получил в РФ вид на жительство сроком на три года, который впоследствии продлил до 2020 года. По данным американской разведки, с момента прибытия Сноудена в Москву он имел регулярные контакты с российскими спецслужбами. В октябре Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

В США бывшего технического специалиста американских спецслужб обвиняют в шпионаже и хищении правительственной собственности. В октябре 2015 года Сноуден заявил, что согласен заключить сделку с американским правительством для возвращения в США и готов сесть в тюрьму при условии, что ему гарантируют справедливое судебное разбирательство с правом озвучивать секретную информацию.

В сентябре 2016 года Сноуден обратился к тогдашнему президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Он сказал, что публикация секретных документов о слежке американских и британских спецслужб принесла пользу гражданам США, а также была правильной с точки зрения морали. Обама говорил о возможности помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США только после того, как американский суд признает его виновным. В августе 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена.

В сентябре, спустя семь лет после того, как Сноуден сообщил о массовой слежке Агентства национальной безопасности за телефонными переговорами американцев, апелляционный суд США постановил, что она была незаконной.