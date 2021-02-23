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Убийство мальтийской журналистки Галиции. Одного из обвиняемых приговорили к 15 годам тюрьмы

Винсент Мускат, один из трех обвиняемых в убийстве известной мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, признал свою вину.

Полиция Мальты задержала еще трех подозреваемых в причастности к убийству журналистки Каруаны Галиции
Полиция Мальты задержала еще трех подозреваемых в причастности к убийству журналистки Каруаны Галиции
Фото: EPA

Винсент Мускат приговорен к 15 годам тюремного заключения после признания себя виновным в убийстве известной мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом пишет Times of Malta.

Мускат также заплатит €42 тыс. судебных расходов.

После заключения сделки Муската с прокуратурой и предоставления дополнительной информации об убийстве полиция задержала еще трех подозреваемых в причастности к убийству Каруаны Галиции.

53-летняя Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она выехала из дома на автомобиле, спустя несколько секунд прогремел взрыв.

Представитель офиса премьер-министра страны сообщил, что взрывное устройство, ставшее причиной гибели Галиции, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

Правительство Мальты объявило награду в €1 млн за информацию, которая поможет установить виновных в гибели журналистки.

Галиция была известна благодаря публикациям на тему "Панамского архива".

В июле 2019 года прокурор предъявил обвинения трем мужчинам, которых подозревают в убийстве журналистки: Винсенту Мускату и двум братьям Джорджу и Альфреду Деджорджо. Последние двое свою вину не признают.

В ноябре полиция в рамках расследования арестовала известного бизнесмена Фенеча. За несколько месяцев до гибели Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через неизвестную компанию, якобы связанную с мальтийскими политическими кругами. Позже журналисты выяснили, что компания принадлежит Фенечу.

30 ноября суд предъявил Фенечу обвинения в соучастии в убийстве журналистки. Если его признают виновным, бизнесмену грозит пожизненное заключение.

Теги: взрыв, убийство, прокуратура, полиция, тюрьма, Мальта, приговор, расследование, обвинение, признание, Дафна Каруана Галиция, сделка
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