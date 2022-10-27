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"Угрозы нет". Глава МИД Литвы прокомментировал пребывание в стране Собчак

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Глава МИД заявил, что не знает, находится ли Собчак еще в Литве
Глава МИД заявил, что не знает, находится ли Собчак еще в Литве
Фото: EPA

Возможность приехать в Литву и находиться в шенгенской зоне 90 дней дал Ксении Собчак израильский паспорт. Об этом 27 октября сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии Delfi.

По его словам, департамент госбезопасности Литвы заверил, что "угрозы не видит". Если такая появится, возможность пребывания Собчак в стране пересмотрят. В частности, ее могли бы включить в санкционный список.

Ранее этого не сделали, потому что не было никаких предпосылок, которые давали бы юридический повод ограничить Собчак пересекать границу ЕС, объяснил Ландсбергис. Если предпосылки появятся, человека могут включить в "санкционный список" и после пересечения границы, добавил глава МИД. Он отметил, "субъективной оценки" позиции Собчак мало, чтобы было основание наложить на нее санкции.

Он также заметил, что у него нет данных, подтверждающих, что Собчак все еще находится в Литве.

Российская телеведущая Тина Канделаки, которая поддерживает войну России против Украиныопубликовала в своем Telegram-канале израильский паспорт Собчак.

Контекст:

26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве.

Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы".

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится он и ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, не сообщается.

После того как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту ИзраиляО том, что Собчак получила паспорт Израиля, российские СМИ сообщили еще весной 2021 года. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка опровергла информацию, что она является гражданкой Израиля.

Собчак называют крестницей Путина. Сама она это опровергла в 2019 году, заявив, что Путин был просто близок с ее отцом, бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Он, как член команды Собчака, также присутствовал на его похоронах.

Теги: Ксения Собчак, Тина Канделаки, паспорт, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис
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