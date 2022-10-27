"Угрозы нет". Глава МИД Литвы прокомментировал пребывание в стране Собчак

Глава МИД заявил, что не знает, находится ли Собчак еще в Литве Фото: EPA

По его словам, департамент госбезопасности Литвы заверил, что "угрозы не видит". Если такая появится, возможность пребывания Собчак в стране пересмотрят. В частности, ее могли бы включить в санкционный список.

Ранее этого не сделали, потому что не было никаких предпосылок, которые давали бы юридический повод ограничить Собчак пересекать границу ЕС, объяснил Ландсбергис. Если предпосылки появятся, человека могут включить в "санкционный список" и после пересечения границы, добавил глава МИД. Он отметил, "субъективной оценки" позиции Собчак мало, чтобы было основание наложить на нее санкции.

Он также заметил, что у него нет данных, подтверждающих, что Собчак все еще находится в Литве.

Российская телеведущая Тина Канделаки, которая поддерживает войну России против Украины, опубликовала в своем Telegram-канале израильский паспорт Собчак.