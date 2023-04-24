Украина активно принимает меры для эвакуации соотечественников из Судана – МИД Украины

Эвакуация из Судана проводится в связи с боевыми действиями Фото: ЕРА

"Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства ныне принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что уже сформирован список лиц, которые изъявили желание покинуть Судан.

"Отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем связь с международными партнерами. Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", – объяснил Николенко.