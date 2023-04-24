Украина активно принимает меры для эвакуации соотечественников из Судана – МИД Украины

"Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства ныне принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий", – написал он.
Украинский дипломат отметил, что уже сформирован список лиц, которые изъявили желание покинуть Судан.
"Отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем связь с международными партнерами. Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", – объяснил Николенко.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
Вооруженный конфликт в Судане сопровождался жертвами. По данным ВОЗ на 23 апреля, погибло 420 человек, включая 264 мирных жителей, ранения получили 3,7 тыс. человек.
23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.