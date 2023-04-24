ГОРДОН
 
 
МИР

Украина активно принимает меры для эвакуации соотечественников из Судана – МИД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эвакуация из Судана проводится в связи с боевыми действиями
Эвакуация из Судана проводится в связи с боевыми действиями
Фото: ЕРА

Власти Украины намерены эвакуировать своих граждан, которые находятся в охваченном военными действиями Судане. Об этом 24 апреля проинформировал в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопрос обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства ныне принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что уже сформирован список лиц, которые изъявили желание покинуть Судан.

"Отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем связь с международными партнерами. Сможем сообщить больше деталей об эвакуации, как только это будет безопасно для граждан", – объяснил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0AdK5UnDLxynpMo6x8Bk4rp237uyf5Uk9haNpNCSRRLVpAf8meUi9NKn26xC7aEF2l

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

Вооруженный конфликт в Судане сопровождался жертвами. По данным ВОЗ на 23 апреля, погибло 420 человек, включая 264 мирных жителей, ранения получили 3,7 тыс. человек.

23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, МИД Украины, эвакуация, Судан, украинцы, дипломаты, посольство Украины, Олег Николенко, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
Галина ГРИШИНА
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Галина ГРИШИНА
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Галина ГРИШИНА
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Галина ГРИШИНА
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
Ефросинина надела трендовый костюм от украинского бренда за 7,3 тыс. грн
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
"Вы правда хотите что-то построить?" Макаревич высказался о "людях, собирающихся под государственной крышей"
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Jah Khalib после отмены концертов в стране-агрессоре РФ оправдался перед россиянами за поддержку украинцев. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (207234)
2
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (79303)
3
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (43540)
4
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (33634)
5
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (31499)
6
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (29227)
7
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми (20723)
8
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта" (20720)
 
 
 
 