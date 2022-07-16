Украина призвала банки США и Европы прекратить кредитование военных преступлений России – Офис президента

"Украина призывает руководителей банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и прекратить кредитование военных преступлений РФ", – говорится в сообщении.
В ОП отметили со ссылкой на британское издание Financial Times, что Устенко обратился, в частности, к гендиректору JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору HSBC Ноэлю Квину "с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих акции поддерживаемых государством нефтегазовых групп "Газпром" и "Роснефть".
"В письмах, направленных на этой неделе в финучреждения, включительно с Citigroup и Crédit Agricole, банки обвинены в "затягивании" войны путем предоставления кредитов компаниям, поставляющим российскую нефть, и сообщается, что им будет заблокировано участие в послевоенном восстановлении Украины. [...] Украина намерена подать иск против банков в Международный уголовный суд (МКС) по окончании войны, а украинские спецслужбы продолжают собирать информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским топливом", – подчеркнули в ведомстве.
Сам Устенко считает, что такие банки "совершают военные преступления, потому что помогают режиму [президента России Владимира] Путина таким образом и поддерживают его режим".
Устенко объяснил, что "российские доходы от нефти и газа идут на закупку ракет, которые используются против мирных украинцев".
"Советник президента особенно разъярен на JPMorgan после того, как компания опубликовала аналитическую записку с предупреждением о том, что попытки ввести ограничение цены на российскую нефть могут поднять ее уровень в мире до "космических $380 за баррель". В письме к Джейми Даймону Олег Устенко отметил, что эта аналитическая записка была "нагнетанием паники, основанным на некачественном анализе", а также посетовал, что в ней ситуация в Украине названа "кризисом", а не российским вторжением", – говорят в ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.