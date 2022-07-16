Украина призвала банки США и Европы прекратить кредитование военных преступлений России – Офис президента

Устенко объяснил, что доходы России от нефти и газа идут на закупку ракет, которые используются против мирных украинцев Фото: pixabay.com

"Украина призывает руководителей банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, и прекратить кредитование военных преступлений РФ", – говорится в сообщении.

В ОП отметили со ссылкой на британское издание Financial Times, что Устенко обратился, в частности, к гендиректору JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору HSBC Ноэлю Квину "с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих акции поддерживаемых государством нефтегазовых групп "Газпром" и "Роснефть".

"В письмах, направленных на этой неделе в финучреждения, включительно с Citigroup и Crédit Agricole, банки обвинены в "затягивании" войны путем предоставления кредитов компаниям, поставляющим российскую нефть, и сообщается, что им будет заблокировано участие в послевоенном восстановлении Украины. [...] Украина намерена подать иск против банков в Международный уголовный суд (МКС) по окончании войны, а украинские спецслужбы продолжают собирать информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским топливом", – подчеркнули в ведомстве.

Сам Устенко считает, что такие банки "совершают военные преступления, потому что помогают режиму [президента России Владимира] Путина таким образом и поддерживают его режим".

Устенко объяснил, что "российские доходы от нефти и газа идут на закупку ракет, которые используются против мирных украинцев".

"Советник президента особенно разъярен на JPMorgan после того, как компания опубликовала аналитическую записку с предупреждением о том, что попытки ввести ограничение цены на российскую нефть могут поднять ее уровень в мире до "космических $380 за баррель". В письме к Джейми Даймону Олег Устенко отметил, что эта аналитическая записка была "нагнетанием паники, основанным на некачественном анализе", а также посетовал, что в ней ситуация в Украине названа "кризисом", а не российским вторжением", – говорят в ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)