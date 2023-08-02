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Украинские военнопленные, которых РФ выдала Венгрии, могли попасть туда через Турцию – СМИ

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Из 11 пленных, переданных РФ в Венгрию, пятеро вернулись в Украину, сообщил МИД
Из 11 пленных, переданных РФ в Венгрию, пятеро вернулись в Украину, сообщил МИД
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Украинские военнопленные, которых страна-агрессор Россия в начале июня передала Венгрии, могли попасть туда через территорию Турции. Об этом 1 августа сообщило Szabad Europa.

По его данным, 11 украинских защитников были доставлены в Венгрию не напрямую из России, а прибыли в Будапешт из Турции 7 июня. В группе были молодые люди в возрасте 19−23 лет, которых российские оккупанты взяли в плен под Купянском Харьковской области летом 2022 года и почти год удерживали их в лагере, пишет венгерское радио.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сказал журналистам, что попавшие в Венгрию военные – граждане Украины, которые "имеют венгерское происхождение, но являются представителями Украинского государства и украинской нации". По информации Szabad Europa, только один из них говорит по-венгерски и имеет двойное гражданство.

Дипломатические источники также подтвердили журналистам, что страна-агрессор решила передать их Венгрии из-за венгерских фамилий. Шестеро из них в настоящее время находятся в Европейском союзе, предположительно в Венгрии, а пятеро вернулись на Украину, говорится в сообщении.

Преподаватель Университета Корвинуса Андраш Рач в комментарии Szabad Europa отметил, что путь пленных через Турцию "совсем не удивителен, поскольку Россия и раньше проводила обмен пленными через эту страну".

"Более чувствительные и резонансные обмены пленными осуществляются через Турцию", – сказал он. 

Контекст:

О передаче Венгрии "группы украинских военнопленных закарпатского происхождения" 8 июня заявила Русская православная церковь.

Вице-премьер Венгрии по вопросам религии Жолт Шемьен в комментарии ATV подтвердил передачу РФ Венгрии группы украинских пленных, заявив, что это "жест РПЦ в сторону Венгрии, ей эти люди обязаны своей свободой".

Спикер МИД Украины Олег Николенко 9 июня заявил, что украинская сторона не знала о передаче. МИД запросил подробную информацию об освобожденных и потребовал доступа консула к ним.

11 июня "РБК-Украина" написало со ссылкой на источники, что Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию украинских пленных, на которой они будут критиковать Украину и благодарить руководство РПЦ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 июня сообщил, что слова венгерских властей о свободе украинских пленных – неправда. По его словам, к ним не допускают посла, консула, а встречи с родственниками строго дозированы. Кулеба считает, что тайная операция с пленными, которую реализовали представительство Мальтийского ордена в Венгрии и РПЦ, была проведена в интересах венгерского премьера Виктора Орбана. 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт якобы не имеет отношения к вывозу пленных из России в Венгрию.

20 июня МИД Украины сообщил о возвращении в Украину из Венгрии троих пленных из 11 переданных Россией, 23-го – еще о двух.

Теги: Турция, Венгрия, пленные, война России против Украины
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