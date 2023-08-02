Украинские военнопленные, которых РФ выдала Венгрии, могли попасть туда через Турцию – СМИ

По его данным, 11 украинских защитников были доставлены в Венгрию не напрямую из России, а прибыли в Будапешт из Турции 7 июня. В группе были молодые люди в возрасте 19−23 лет, которых российские оккупанты взяли в плен под Купянском Харьковской области летом 2022 года и почти год удерживали их в лагере, пишет венгерское радио.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сказал журналистам, что попавшие в Венгрию военные – граждане Украины, которые "имеют венгерское происхождение, но являются представителями Украинского государства и украинской нации". По информации Szabad Europa, только один из них говорит по-венгерски и имеет двойное гражданство.

Дипломатические источники также подтвердили журналистам, что страна-агрессор решила передать их Венгрии из-за венгерских фамилий. Шестеро из них в настоящее время находятся в Европейском союзе, предположительно в Венгрии, а пятеро вернулись на Украину, говорится в сообщении.

Преподаватель Университета Корвинуса Андраш Рач в комментарии Szabad Europa отметил, что путь пленных через Турцию "совсем не удивителен, поскольку Россия и раньше проводила обмен пленными через эту страну".

"Более чувствительные и резонансные обмены пленными осуществляются через Турцию", – сказал он.