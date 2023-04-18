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Утечка документов Пентагона. Генсек ООН после визита в Украину разозлился на Зеленского – The Washington Post

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Гутерриш посещал Украину 8 марта
Гутерриш посещал Украину 8 марта
Фото: president.gov.ua

США подслушивали разговоры генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с другими официальными лицами ООН. Об этом говорится в материале The Washington Post, опубликованном 17 апреля.

Редакция ссылается на слитые документы Пентагона.

Отчеты о Гутеррише содержат личные беседы генсека с помощниками о дипломатических встречах, пишет СМИ.

В одном из документов говорится, что после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек сообщил своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он "очень взбешен". Его возмутила публичная церемония в честь Международного женского дня во время его визита.

Как заявили помощники Гутерриша, он не знал, что в Офисе президента Украины будет мероприятие, на котором будут вручать медали "солдатам в форме". Они отметили, что позже были опубликованы фотографии, на которых генсек ООН якобы также поздравляет военнослужащих "одной из сторон российско-украинской войны".

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Также Гутерриш рассказал своему помощнику, что "старался не улыбаться", когда во время брифинга говорил о территориальной целостности Украины.

Кроме того, по словам генсека ООН, он отправился в Украину, "чтобы помочь", но украинцы "делают все, чтобы ликвидировать [организацию]".

Контекст:

Гутерриш посетил Украину 8 марта. Он приезжал обсудить "зерновую сделку". Это был его третий приезд за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Во время визита он заявил, что его организация "четко" выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины"Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами страны. Наша конечная цель также понятна – справедливый мир согласно Уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", – заявлял Гутерриш.

Теги: Киев, Украина, ООН, Пентагон, война России против Украины, документы, военнослужащий, Антониу Гутерриш, визит
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