Утечка документов Пентагона. Генсек ООН после визита в Украину разозлился на Зеленского – The Washington Post

Редакция ссылается на слитые документы Пентагона.
Отчеты о Гутеррише содержат личные беседы генсека с помощниками о дипломатических встречах, пишет СМИ.
В одном из документов говорится, что после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек сообщил своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он "очень взбешен". Его возмутила публичная церемония в честь Международного женского дня во время его визита.
Как заявили помощники Гутерриша, он не знал, что в Офисе президента Украины будет мероприятие, на котором будут вручать медали "солдатам в форме". Они отметили, что позже были опубликованы фотографии, на которых генсек ООН якобы также поздравляет военнослужащих "одной из сторон российско-украинской войны".
Также Гутерриш рассказал своему помощнику, что "старался не улыбаться", когда во время брифинга говорил о территориальной целостности Украины.
Кроме того, по словам генсека ООН, он отправился в Украину, "чтобы помочь", но украинцы "делают все, чтобы ликвидировать [организацию]".
Гутерриш посетил Украину 8 марта. Он приезжал обсудить "зерновую сделку". Это был его третий приезд за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Во время визита он заявил, что его организация "четко" выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. "Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами страны. Наша конечная цель также понятна – справедливый мир согласно Уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", – заявлял Гутерриш.