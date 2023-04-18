Утечка документов Пентагона. Генсек ООН после визита в Украину разозлился на Зеленского – The Washington Post

Редакция ссылается на слитые документы Пентагона.

Отчеты о Гутеррише содержат личные беседы генсека с помощниками о дипломатических встречах, пишет СМИ.

В одном из документов говорится, что после визита в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек сообщил своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он "очень взбешен". Его возмутила публичная церемония в честь Международного женского дня во время его визита.

Как заявили помощники Гутерриша, он не знал, что в Офисе президента Украины будет мероприятие, на котором будут вручать медали "солдатам в форме". Они отметили, что позже были опубликованы фотографии, на которых генсек ООН якобы также поздравляет военнослужащих "одной из сторон российско-украинской войны".

Фото: president.gov.ua

Также Гутерриш рассказал своему помощнику, что "старался не улыбаться", когда во время брифинга говорил о территориальной целостности Украины.

Кроме того, по словам генсека ООН, он отправился в Украину, "чтобы помочь", но украинцы "делают все, чтобы ликвидировать [организацию]".