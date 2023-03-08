ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гутерриш: Позиция ООН четкая – вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гутерриш выразил солидарность с пострадавшими от войны в Украине
Гутерриш выразил солидарность с пострадавшими от войны в Украине
Фото: president.gov.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его организация "четко" выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом он сказал 8 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляцию вел Офис президента Украины.

"Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами страны. Наша конечная цель также понятна – справедливый мир согласно Уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", – заявил Гутерриш.

По его словам, "пока это не достигнуто, ООН продолжит работать для облегчения страданий людей в Украине и минимизации глобальных последствий" войны, а также доставлять помощь "миллионам людей" в Украине.

"Хочу выразить свою солидарность с пострадавшими от войны – теми, кто потерял жизни, потерял близких, кто был вынужден убегать. Мы должны обеспечить эффективную ответственность по этому поводу", – подчеркнул генсек ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутерриш прибыл в Украину 8 марта, он намерен обсудить с Зеленским продление зерновой сделки с РФ, срок действия которой истекает 19 марта. 

Это третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. 17–19 августа он побывал во Львове и Одессе. Также Гутерриш приезжал в Киев в конце апреля. Россия в тот день нанесла по столице Украины ракетный удар.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, ООН, война, вторжение, независимость, война России против Украины, пострадавшие, пресс-конференция, суверенитет, Антониу Гутерриш, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
Галина ГРИШИНА
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (105898)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (38775)
3
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (33743)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (33064)
5
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (25916)
6
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25705) G
7
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (24835)
8
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (22985)
 
 
 
 