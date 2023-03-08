Гутерриш: Позиция ООН четкая – вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права

"Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами страны. Наша конечная цель также понятна – справедливый мир согласно Уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", – заявил Гутерриш.

По его словам, "пока это не достигнуто, ООН продолжит работать для облегчения страданий людей в Украине и минимизации глобальных последствий" войны, а также доставлять помощь "миллионам людей" в Украине.

"Хочу выразить свою солидарность с пострадавшими от войны – теми, кто потерял жизни, потерял близких, кто был вынужден убегать. Мы должны обеспечить эффективную ответственность по этому поводу", – подчеркнул генсек ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)