В 2021 году прекратит работу сервис видеотрансляций Periscope

Принадлежащий Twitter сервис видеотрансляций Periscope 31 марта 2021 года прекратит работу и исчезнет из магазинов мобильных приложений. Об этом сообщили в центре поддержке Twitter.
Команда проекта отметила, что популярность Periscope за последние два года существенно снизилась. К тому же само приложение находится в "неустойчивом режиме обслуживания".
С 15 декабря в Periscope отключили возможность создавать новые учетные записи.
До апреля пользователи смогут скачать архив своих трансляций, а после закрытия сервиса они будут доступны для просмотра на сайте periscope.tv/periscopeco.
Для проведения видеотрансляций в соцсети вместо Periscope можно воспользоваться встроенной функцией Twitter Live.
Компания Twitter приобрела Periscope в 2014 году за $120 млн.