В 2021 году зафиксировали самую высокую температуру мирового океана в истории

Опубликованный отчет, над которым работали 23 исследователя из 14 институтов, обобщает два международных набора данных: от Института физики атмосферы Китайской академии наук и Национальных центров экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ученые выяснили, что за последний год верхние 2 тыс. метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году. И это несмотря на активный природный феномен "Ла-Нинья" – климатическое явление, которое охлаждает воду в Тихом океане.

Эксперты считают, что последствия этого явления будут весьма ощутимы. Когда океаны нагреваются, то вода расширяется, а уровень моря повышается. Из-за этого увеличивается риск сильных штормов и ураганов, а также количество осадков и наводнений.

Нынешний рекорд превосходит все современные записи, которые ведутся с 1955 года. Вторым самым жарким годом для океанов стал 2020-й, а третьим – 2019-й. Ученые говорят, что нагрев океанов в первую очередь вызван климатическим кризисом, который спровоцировало человечество, и является показателем глобального нагревания.