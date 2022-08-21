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В Албании возле военного завода задержали двух россиян и украинца

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Двое россиян и украинец задержаны из-за фотографирования завода в Албании
Двое россиян и украинец задержаны из-за фотографирования завода в Албании
Фото: depositphotos.com

В Албании 20 августа возле военного завода в Грамши задержали двух граждан России и украинца. Об этом сообщило минобороны Албании.

По данным ведомства, вечером 20 августа на завод проник человек и пытался сделать фото. Он попытался сбежать, когда его заметила охрана, и распылил нейропарализующий спрей, но все же был задержан.

За периметром завода были замечены женщина и мужчина, которые сопровождали нарушителя. Полиция задержала их и заблокировала автомобиль Chevrolet, на котором они передвигались.

Задержанными оказались – 24-летний гражданин России, 33-летняя гражданка России и 25-летний украинец. Полиция Албании совместно с другими ведомствами расследуют инцидент.

Газета Tema назвала имена задержанных россиян – Светлана Тимофеева и Михаил Зорин. Они заявили албанским властям, что они туристы и фотографируют старые военные базы для своего блога.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Албания, задержание
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