В Австралии от пожаров пострадало 3 млрд животных – исследование

По данным Всемирного фонда дикой природы, потери фауны от пожаров, которые бушевали в Австралии с июня 2019 года по февраль 2020-го, примерно в три раза больше, чем считалось ранее.

Ученые отметили, что пожары "радикально" могут уменьшить разнообразие животных Фото: ЕРА

Из-за пожаров, которые продолжались в Австралии с июня 2019 года по февраль 2020-го, пострадало около 3 млрд животных, живущих на континенте. Об этом говорится в исследовании Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund), результаты которого опубликованы 28 июля.

В общей сложности пострадали 143 млн млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек, говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что потери оказались в три раза больше, чем предполагалось ранее.

Исследование проводили 10 ученых, они изучили более 28 млн акров (более 11 млн га) территории Австралии.

Участники исследования подчеркнули, что его результаты показывают, "насколько радикально пожары могут уменьшить биологическое разнообразие".

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.