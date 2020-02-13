Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все пожары

С сентября 2019 года в Австралии сгорело более 18 млн га кустарников, земель и лесов. Пожарные Нового Южного Уэльса сегодня сообщили о ликвидации всех пожаров на территории штата.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Природные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года
Природные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года
Фото: ЕРА

В австралийском штате Новый Южный Уэльс потушили все природные пожары. Об этом говорится в видеообращении представителя пожарной службы штата в Twitter.

"Этот сезон пожаров до настоящего времени был очень выматывающим и тревожным. Впервые за этот сезон все лесные и степные пожары в штате Новый Южный Уэльс локализованы. Потребовалось много работы со стороны пожарных, экстренных служб и местных жителей, чтобы добиться этого", – отметили в службе.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

С сентября сгорело более 18 млн га кустарников, земель и лесов. По меньшей мере 28 человек погибли.

В начале февраля 2020 года в Новый Южный Уэльс на смену пожарам пришли наводнения.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Теги: пожар, Австралия, лесные пожары, Новый Южный Уэльс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Жена Бибера показала новую подборку свадебных снимков
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна СМИ
Звезда "Игры престолов" Тернер беременна – СМИ
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
Экс-супруг Памелы Андерсон считает, что актриса выходила за него замуж по расчету
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
  "Ями". Телеведущая Никитюк выпустила песню и ролик на нее. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS