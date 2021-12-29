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В Беларуси журналисту "Радыё Свабода" Груздиловичу предъявили обвинение, ему грозит до четырех лет тюрьмы

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Груздилович был задержан 23 декабря
Груздилович был задержан 23 декабря
Фото: radiosvaboda / Instagram

28 декабря в следственном изоляторе в Минске прошел первый допрос журналиста "Радыё Свабоды" Олега Груздиловича, сообщает "Радыё Свабода".

Журналисту предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Максимальная санкция этой статьи – четыре года тюрьмы.

Груздиловича обвиняют в якобы участии в несанкционированном митинге, когда он был лишен аккредитации МИД Беларуси в качестве корреспондента иностранных СМИ.

Сам журналист сказал следователю, что не признает вины, не принимал участия в акции, а был на ней журналистом, оттуда делал репортажи в качестве фрилансера газеты "Воля народа".

По словам адвоката, журналист выглядит нормально, просил только теплых вещей. Сокамерники помогли ему одеться, дали дополнительные брюки, а вместо шарфа он обернул шею полотенцем, потому что в Минском следственном изоляторе сейчас холодно.

28 декабря жена Груздиловича Марьяна смогла передать ему передачу – в первую очередь, теплые вещи, а также еду. В СИЗО взяли все, кроме меда и альбома для рисования.

Контекст:

Груздилович был задержан 23 декабря, он находится в следственном изоляторе №1 Минска.

Это не первое задержание журналиста. 16 июля его задержали вместе с двумя другими журналистами "Радыё Свабода" Инессой Студзинской и Алесем Дащинским. В редакции издания тогда провели обыск. Журналистов отпустили спустя 10 дней.

Задержание Груздиловича проходит на фоне давления властей Беларуси на оппозиционные СМИ, которые освещали акции протеста против результатов выборов президента. В разное время силовики массово задерживали журналистов "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.

23 декабря белорусские силовики объявили "Радыё Свабода" "экстремистским формированием".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, тюрьма, журналисты, обвинение
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