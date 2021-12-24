В Беларуси задержали журналиста "Радыё Свабода" по делу о митингах

Жена журналиста Марьяна Груздилович рассказала, что ее не было дома три часа, а когда она вечером вернулась, то заметила признаки задержания супруга. В квартире не было его ноутбука и телефона, сам супруг не отвечал на звонки. При этом дверь не была взломана.
Около 20.00 ей позвонил следователь и сообщил, что Груздиловича отправили в СИЗО по делу об организации массовых беспорядков (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси). По этой статье предусмотрено до четырех лет лишения свободы.
В этом году Груздилович впервые задержали вместе с двумя другими журналистами "Радый Свабода" Инессой Студзинской и Алесем Дащинским 16 июля. В редакции издание тогда провели обыск. Журналистов тогда отпустили спустя 10 дней.
Груздилович уже более 30 лет работает в независимой журналистике. Его материалы публиковались в газете "Свабода" со времен "перестройки". В 1995 году уволился из государственной "Народнай газеты" после того как не пропустили его репортаж об избиении депутатов-оппозиционеров, протестующих против референдума о языке и государственной символике. На "Радыё Свабода" он освещал вопросы прав человека и был судебным корреспондентом.
С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).
По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.
Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.
23 декабря белорусские силовики объявили "Радыё Свабода" "экстремистским формированием".