В Беларуси задержали журналиста "Радыё Свабода" по делу о митингах

Жена журналиста Марьяна Груздилович рассказала, что ее не было дома три часа, а когда она вечером вернулась, то заметила признаки задержания супруга. В квартире не было его ноутбука и телефона, сам супруг не отвечал на звонки. При этом дверь не была взломана.

Около 20.00 ей позвонил следователь и сообщил, что Груздиловича отправили в СИЗО по делу об организации массовых беспорядков (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси). По этой статье предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

В этом году Груздилович впервые задержали вместе с двумя другими журналистами "Радый Свабода" Инессой Студзинской и Алесем Дащинским 16 июля. В редакции издание тогда провели обыск. Журналистов тогда отпустили спустя 10 дней.

Груздилович уже более 30 лет работает в независимой журналистике. Его материалы публиковались в газете "Свабода" со времен "перестройки". В 1995 году уволился из государственной "Народнай газеты" после того как не пропустили его репортаж об избиении депутатов-оппозиционеров, протестующих против референдума о языке и государственной символике. На "Радыё Свабода" он освещал вопросы прав человека и был судебным корреспондентом.