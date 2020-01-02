Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Бельгии приостановили действие выданного в Испании международного ордера на арест Пучдемона

Власти Бельгии считают, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон пользуется иммунитетом как депутат Европарламента, поэтому его нельзя арестовать по запросу испанских властей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пучдемон просил власти Бельгии не выдавать его Испании
Пучдемон просил власти Бельгии не выдавать его Испании
Фото: ЕРА

Бельгийское правосудие приостановило действие выданного в Испании международного ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом 1 января сообщило базирующееся в Испании издание eldiario.es.

По его информации, такое решение связано с избранием Пучдемона депутатом Европейского парламента и получением депутатского иммунитета.

Издание отметило, что 19 декабря 2019 года суд Европейского союза принял решение по делу бывшего вице-президента женералитата Каталонии Ориола Жункераса, на арест которого также был выдан ордер в Испании. По мнению суда, депутаты Европарламента пользуются иммунитетом с момента избрания.

Жункерасу и Пучдемону в Бельгии выдали аккредитацию в Европарламент.

Экс-глава Каталонии заявил в Twitter, что "Испания должна действовать так же, как Бельгия, и уважать закон".

28 октября 2017 года кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".

В конце марта 2018 года немецкая полиция задержала его по запросу испанских властей.

12 июля суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) разрешил выдачу Испании Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, при этом экстрадицию по обвинению в подстрекательстве к мятежу в Германии посчитали невозможной.

Верховный суд Испании 19 июля отозвал международный ордер на арест Пучдемона и пяти его соратников, потому что решение немецкого суда в случае экстрадиции политика исключало процесс по делу о мятеже. Суд в Германии также официально прекратил процедуру экстрадиции бывшего главы женералитата Каталонии.

В июле 2018 года Пучдемон вернулся в Бельгию.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости в 2017 году. Жункераса приговорили к 13 годам заключения. Еще восемь обвиняемых получили от девяти до 11,5 года тюрьмы.

Пучдемон добровольно явился в брюссельскую прокуратуру и попросил власти Бельгии не выдавать его Испании, мотивируя это слишком жесткими приговорами, вынесенными его соратникам по борьбе за независимость Каталонии.

Теги: Испания, Бельгия, арест, Каталония, экстрадиция, Карлес Пучдемон, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кэти Перри снялась для индийского Vogue
Кэти Перри снялась для индийского Vogue
53-летняя Берри снялась без бюстгальтера
53-летняя Берри снялась без бюстгальтера
Dzidzio показал детское фото в образе зайчика
Dzidzio показал детское фото в образе зайчика
  Клип на трек Take on Me группы a-ha выпустили в разрешении 4K. Видео
  Клип на трек Take on Me группы a-ha выпустили в разрешении 4K. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS