В Бельгии приостановили действие выданного в Испании международного ордера на арест Пучдемона

Власти Бельгии считают, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон пользуется иммунитетом как депутат Европарламента, поэтому его нельзя арестовать по запросу испанских властей.

Бельгийское правосудие приостановило действие выданного в Испании международного ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом 1 января сообщило базирующееся в Испании издание eldiario.es.

По его информации, такое решение связано с избранием Пучдемона депутатом Европейского парламента и получением депутатского иммунитета.

Издание отметило, что 19 декабря 2019 года суд Европейского союза принял решение по делу бывшего вице-президента женералитата Каталонии Ориола Жункераса, на арест которого также был выдан ордер в Испании. По мнению суда, депутаты Европарламента пользуются иммунитетом с момента избрания.

Жункерасу и Пучдемону в Бельгии выдали аккредитацию в Европарламент.

Экс-глава Каталонии заявил в Twitter, что "Испания должна действовать так же, как Бельгия, и уважать закон".

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law — Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020

28 октября 2017 года кабинет министров Испании лишил полномочий главу правительства Каталонии Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".

В конце марта 2018 года немецкая полиция задержала его по запросу испанских властей.

12 июля суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) разрешил выдачу Испании Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, при этом экстрадицию по обвинению в подстрекательстве к мятежу в Германии посчитали невозможной.

Верховный суд Испании 19 июля отозвал международный ордер на арест Пучдемона и пяти его соратников, потому что решение немецкого суда в случае экстрадиции политика исключало процесс по делу о мятеже. Суд в Германии также официально прекратил процедуру экстрадиции бывшего главы женералитата Каталонии.

В июле 2018 года Пучдемон вернулся в Бельгию.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости в 2017 году. Жункераса приговорили к 13 годам заключения. Еще восемь обвиняемых получили от девяти до 11,5 года тюрьмы.

Пучдемон добровольно явился в брюссельскую прокуратуру и попросил власти Бельгии не выдавать его Испании, мотивируя это слишком жесткими приговорами, вынесенными его соратникам по борьбе за независимость Каталонии.