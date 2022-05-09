В Берлине "русскоязычный гражданин" напал на съемочную группу "1+1". Украинское посольство отреагировало

"Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептов-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу "1+1", которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", – написал он.

Снидалов сослался на бывшего корреспондента "1+1" Наталью Фибриг.

Посольство Украины в Германии отреагировало на инцидент, разместив собственный пост в Facebook.

"На территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке в Берлине произошел инцидент с участием русскоговорящего гражданина, который пытался нанести телесные повреждения корреспондентке украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук. [...] Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие относительно нападения на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – заявили там.

"1+1" утверждает, что "нападение совершили участники акции, которые пришли к мемориалу воинам Красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запрещенную в Германии символику – георгиевские ленты и красные флаги".

"В это время съемочная группа "1+1" и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию", – объяснили на телеканале.