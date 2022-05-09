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В Берлине "русскоязычный гражданин" напал на съемочную группу "1+1". Украинское посольство отреагировало

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Мосейчук фиксировала нарушения, говорят в "1+1"
Мосейчук фиксировала нарушения, говорят в "1+1"
Фото: 1plus1.ua

9 мая в Трептов-парке в Берлине во время занятия профессиональной деятельностью возле мемориала погибшим советским воинам произошло нападение на съемочную группу украинского телеканала "1+1", в которой была телеведущая Наталья Мосейчук. Об этом в Facebook сообщил местный активист Александр Снидалов.

"Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептов-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу "1+1", которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", – написал он.

Снидалов сослался на бывшего корреспондента "1+1" Наталью Фибриг.

https://www.facebook.com/snidalov/posts/5676218445740498

Посольство Украины в Германии отреагировало на инцидент, разместив собственный пост в Facebook.

"На территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке в Берлине произошел инцидент с участием русскоговорящего гражданина, который пытался нанести телесные повреждения корреспондентке украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук. [...] Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие относительно нападения на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – заявили там.

https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin/posts/5131976863556362

"1+1" утверждает, что "нападение совершили участники акции, которые пришли к мемориалу воинам Красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запрещенную в Германии символику – георгиевские ленты и красные флаги".

"В это время съемочная группа "1+1" и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию", – объяснили на телеканале.

Контекст:

6 мая стало известно, что в Берлине полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая определенную символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.

8 мая полиция Берлина отобрала и свернула большой флаг Украины, который несли участники митинга. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал произошедшее "огромным позором для Берлина", а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – ошибкой.

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании День победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

Теги: Германия, посольство, Берлин, полиция, нападение, мемориал, конфликт, телеведущая, посольство Украины, Наталья Мосейчук, память
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