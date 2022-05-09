В Берлине "русскоязычный гражданин" напал на съемочную группу "1+1". Украинское посольство отреагировало

"Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептов-парке рашисты напали на украинскую съемочную группу "1+1", которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая", – написал он.
Снидалов сослался на бывшего корреспондента "1+1" Наталью Фибриг.
Посольство Украины в Германии отреагировало на инцидент, разместив собственный пост в Facebook.
"На территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке в Берлине произошел инцидент с участием русскоговорящего гражданина, который пытался нанести телесные повреждения корреспондентке украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук. [...] Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие относительно нападения на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – заявили там.
"1+1" утверждает, что "нападение совершили участники акции, которые пришли к мемориалу воинам Красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запрещенную в Германии символику – георгиевские ленты и красные флаги".
"В это время съемочная группа "1+1" и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию", – объяснили на телеканале.
6 мая стало известно, что в Берлине полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая определенную символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.
8 мая полиция Берлина отобрала и свернула большой флаг Украины, который несли участники митинга. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал произошедшее "огромным позором для Берлина", а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – ошибкой.
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании День победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.