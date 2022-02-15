Полиция установила всех нападавших на съемочную группу Ткача – Монастырский

13 февраля Ткач сообщил, что на него и его съемочную группу напали возле ВИП-терминала аэропорта в Днепре Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

"Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", – сказал министр.

По данным "Украинской правды", нападение совершили охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

СМИ, в частности "Украина криминальная" и "Обозреватель", называли Петровского криминальным авторитетом Аликом Нариком. "Обозреватель" писал, что он родился в Грузии, в Днепре окончил восемь классов школы. НВ писало, что его настоящая фамилия – Налекришвили, фамилию Петровский он взял у отчима.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорил в январе 2011 года в комментарии ZN.UA, что Петровский был лидером организованной преступной группировки. "В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена", – рассказывал он.

Позднее Петровский начал появляться на публичных мероприятиях (в основном церковных) с первыми лицами государства. 17 декабря 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре Петровский стоял возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и тогдашнего президента Петра Порошенко. 5 января 2019 года в Стамбуле после подписания томоса об автокефалии украинской православной церкви Петровского сфотографировали рядом с Андреем Парубием, бывшим в то время спикером Верховной Рады.

В августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра запретил называть Петровского Нариком и "криминальным авторитетом". Решение было вынесено по иску бизнесмена к интернет-порталу "Цензор.НЕТ" и его главреду Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам. В декабре 2019 года апелляционный суд отменил это решение.