В Бразилии из-под стражи совободили 173 сторонника Болсонару, штурмовавших правительственные здания

В суде заявили, что поскольку эти подозреваемые не фигурировали в расследовании как главные финансисты беспорядков или исполнители штурма, то им можно сменить меру пресечения на домашний арест в ночное время и в выходные дни с использованием электронного браслета. Также им аннулируют паспорта и запретят носить огнестрельное оружие.
Смягчение связано также с тем, что при анализе дел глава суда пришел к выводу, что для большинства подозреваемых это либо первое преступление, либо они имеют несовершеннолетних детей.
В настоящее время 767 человек все еще находятся в заключении, а 639 человек были освобождены.
В 2022 году в Бразилии прошли президентские выборы, главным претендентами были действущий на тот момент президент Жаир Болсонару и его соперник Луис Инасиу Лула да Силва. В первом туре, который состоялся 2 октября 2022 года, за да Силву проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%. Во втором туре да Силва победил с результатом 50,88% против 49,12% у Болсонару.
Свое поражение Болсонару не признал. 8 января его сторонники в ходе акций протеста штурмовали правительственные здания в столице страны.