В Бразилии из-под стражи совободили 173 сторонника Болсонару, штурмовавших правительственные здания

В суде заявили, что поскольку эти подозреваемые не фигурировали в расследовании как главные финансисты беспорядков или исполнители штурма, то им можно сменить меру пресечения на домашний арест в ночное время и в выходные дни с использованием электронного браслета. Также им аннулируют паспорта и запретят носить огнестрельное оружие.

Смягчение связано также с тем, что при анализе дел глава суда пришел к выводу, что для большинства подозреваемых это либо первое преступление, либо они имеют несовершеннолетних детей.

В настоящее время 767 человек все еще находятся в заключении, а 639 человек были освобождены.