В Брянской области РФ произошли взрывы. Власти заявили о работе ПВО, СМИ – о повреждении ЗРК С-300

Российские власти и СМИ пишут разные данные о взрывах в Брянской области Фото: Mash / Telegram

Со ссылкой на информацию подписчиков он проинформировал, что в городе Клинцы "очень громко".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram, что в области сработала система противовоздушной обороны.

По словам губернатора, в Клинцевском районе якобы сбиты беспилотники, разрушений и пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что российский зенитно-ракетный комплекс С-300 якобы сбил несколько ракет HIMARS, "две боеголовки упали в промзону, предварительно, пострадавших нет".

Также Mash заявил о сбитом якобы украинском дроне в городе Унеча Брянской области. Обломки беспилотника упали на автомобиль в промзоне, предварительно, есть раненый, написал канал.

По информации издания ASTRA, в Унечском районе беспилотники уничтожили пусковую установку С-300.