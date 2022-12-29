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В Брянской области РФ произошли взрывы. Власти заявили о работе ПВО, СМИ – о повреждении ЗРК С-300

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Российские власти и СМИ пишут разные данные о взрывах в Брянской области
Российские власти и СМИ пишут разные данные о взрывах в Брянской области
Фото: Mash / Telegram

Утром 29 декабря в Брянской области России, которая граничит с Украиной, были слышны звуки взрывов, сообщил в Telegram местный паблик.

Со ссылкой на информацию подписчиков он проинформировал, что в городе Клинцы "очень громко". 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram, что в области сработала система противовоздушной обороны. 

По словам губернатора, в Клинцевском районе якобы сбиты беспилотники, разрушений и пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что российский зенитно-ракетный комплекс С-300 якобы сбил несколько ракет HIMARS, "две боеголовки упали в промзону, предварительно, пострадавших нет".

Также Mash заявил о сбитом якобы украинском дроне в городе Унеча Брянской области. Обломки беспилотника упали на автомобиль в промзоне, предварительно, есть раненый, написал канал.

По информации издания ASTRA, в Унечском районе беспилотники уничтожили пусковую установку С-300. 

Контекст:

Взрывы в Брянской области прозвучали на фоне воздушной тревоги в Украине и массированного ракетного удара российских оккупантов. 

По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракетВ Воздушных силах ВСУ сообщили, что атака велась с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

В Одесской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300. Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей". 

Теги: Россия, ПВО, Брянская область, обстрелы, война России против Украины, С-300, взрывы
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