В Черногории гостелерадиокомпания написала новость о "нападении" ВСУ на "народных ополченцев ЛНР", в посольстве прокомментировали

Сепаратисты сообщили черногорскому телевидению, что в результате "артиллерийского нападения" ВСУ погиб их "солдат" Фото: ЕРА

В новости под названием "Украинцы напали на Луганскую республику" сообщалось, что "с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в селе Веселогоровка", вследствие чего, по сообщению сепаратистов, погиб их "солдат".

Сепаратисты сообщили также, что "в целях защиты мирного населения и избегания новых потерь в рядах народного ополчения" их "войска" были вынуждены открыть огонь.

Посольство Украины в Черногории выразило возмущение по поводу провокационной публикации и потребовало от телекомпании удалить ее.

"В момент наибольшей угрозы России напасть на Украину мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы #RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Позже в посольстве сообщили, что в телекомпании отреагировали на их требования и отредактировали новость.

"К счастью, в RTCG быстро среагировали на обращение посольства и исправили в новости спорные моменты, публично извинившись", – написали в дипслужбе.

Теперь название публикации звучит так: "Во время артиллерийского нападения погиб солдат".