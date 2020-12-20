В Дании эксгумируют 4 млн норок, убитых из-за коронавируса

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили COVID-19. Через полгода тушки животных откопают, чтобы утилизировать как коммерческие отходы. Такое решение принял парламент страны.

Парламент Дании 20 декабря проголосовал за то, чтобы через шесть месяцев в стране откопали тушки всех убитых в стране из-за коронавируса норок. Об этом сообщило министерство продовольствия и ветеринарии Дании.

Министерство представило три варианта эксгумации и уничтожения почти 4 млн убитых животных. Парламент выбрал вариант, который предусматривает выкапывание и дальнейшую утилизацию как коммерческих отходов. Трупы норок сожгут на мусоросжигательных заводах.

По мнению представителей министерства, через полгода норки не будут представлять опасности заражения для людей, которые будут задействованы в этом процессе.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле стало известно о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре.

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находится еще 25 ферм, сообщило в Twitter Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5. В ведомстве считают, что этот штамм вируса исчез.