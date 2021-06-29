В Эстонии испортили почти 70 тыс. доз вакцины, которую хотели пожертвовать другим странам

Кроме вакцины против COVID-19, в холодильнике хранили другие вакцины и другие лекарства, оценка годности которых еще продолжается. Управление здравоохранения начало расследование обстоятельств инцидента.
На данный момент установлено, что температура в двух холодных камерах поднялась до +15 °C, хотя нормальная температура для хранения вакцин и других препаратов составляет от +2 до +8 °C.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса на 29 июня, с начала пандемии в Эстонии зафиксировали 131 тыс. случаев коронавируса, из них почти 1,3 тыс. – с летальным исходом. Две дозы вакцины от коронавируса, по официальным данным, получили 383 тыс. человек (28,86% от всего населения Эстонии), первую дозу – 172 тыс. (12,93%).
Министерство иностранных дел Эстонии 17 июня сообщило, что пожертвует Украине 200 тыс. доз вакцин от коронавирусной инфекции.