В Эстонии испортили почти 70 тыс. доз вакцины, которую хотели пожертвовать другим странам

Кроме вакцины против COVID-19, в холодильнике хранили другие вакцины и другие лекарства, оценка годности которых еще продолжается. Управление здравоохранения начало расследование обстоятельств инцидента.

На данный момент установлено, что температура в двух холодных камерах поднялась до +15 °C, хотя нормальная температура для хранения вакцин и других препаратов составляет от +2 до +8 °C.