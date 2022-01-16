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В Германии зафиксировали рекордный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией

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По числу случаев COVID-19 Германия 10-я в мире
По числу случаев COVID-19 Германия 10-я в мире
Фото: ЕРА

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в Германии до максимальных с начала эпидемии 515,7 новых случаев на 100 тыс. населения за неделю. Об этом 16 января проинформировало агентство dpa со ссылкой на Институт Роберта Коха (RKI).

Агентство отмечает, что показатель в 500 новых случаев на 100 тыс. населения превышен впервые, накануне этот показатель составлял 497,1.

За последние 24 часа в Германии подтвердили 52,5 тыс. новых инфицирований. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 января, рекордный суточный прирост в этой стране был зафиксирован именно 14 января – более 92 тыс.

Всего с начала эпидемии RKI насчитал почти 8 млн случаев заражения коронавирусом. dpa подчеркивает, что реальное число может быть "намного выше, поскольку многие инфекции не обнаруживаются".

В общей сложности в стране умерли 115 619 пациентов с COVID-19, выздоровели почти 7 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 14 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 318,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 5,5 млн инфицированных.

В мире Германия по числу подтвержденных случаев COVID-19 занимает 10 место. Лидируют США, Индия и Бразилия.

Теги: Германия, эпидемия, рекорд, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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