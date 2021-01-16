В Гонконге задержали 29-летнего украинца "по подозрению в помощи преступникам" – СМИ

Полиция Гонконга задержала 11 человек "по подозрению в помощи преступникам", в том числе 29-летнего украинца, часть из них уже выпустили под залог, сообщила газета South China Morning Post. Координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов заявил, что задержанные помогали продемократическим активистам бежать морем в Тайвань.

Полиция Гонконга задержала 11 человек "по подозрению в помощи преступникам". Об этом написала гонконгская газета South China Morning Post.

Среди задержанных – 29-летний украинец, который работает в ресторане. По данным The Sing Tao Daily, его зовут Кирилл.

Как пишет South China Morning Post, четверо задержанных уже на свободе, остальных также должны выпустить под залог.

Глава общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов в Facebook написал, что украинцу, как и другим задержанным, инкриминируют пожертвования "на спасение 12 продемократических активистов, которые в августе 2020-го пытались убежать морем в Тайвань, но были взяты "на абордаж" коммунистическими органами КНР и позже нелегально вывезены на территорию материкового Китая – для судилища по китайскому законодательству".

Некоторых из задержанных обвиняют в организации тактических действий спасения, в том числе предоставлении убежища, написал он.

Харитонов призвал Министерство иностранных дел Украины выяснить обстоятельства инцидента и взять под контроль это дело.

Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае.

Летом 2019 года в Гонконге начались антиправительственные выступления в связи с намерением принять закон, который позволил бы экстрадицию по запросу властей Китая. Этот документ был отозван, но протесты продолжались. Их участники требовали сокращения влияния материкового Китая на политику города, досрочных выборов, расследования действий полиции и амнистии для ранее задержанных демонстрантов. Эпидемия коронавируса приостановила акции, однако в конце апреля 2020-го они возобновились.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который усиливает контроль китайских властей за автономным регионом. Документ дает Пекину дополнительные полномочия для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и сговором с использованием иностранного влияния на территории автономии, а также предусматривает пожизненное заключение за преступления в сфере национальной безопасности. Документ вступил в силу в день принятия.

Продемократические активисты в Гонконге осуждали закон, полагая, что он подорвет принцип "одна страна, две системы" и разрушит статус Гонконга как глобального финансового центра. В Пекине же заявили, что решили принять закон "после продолжительной социальной нестабильности и эскалации уличного насилия, которые ввергли Гонконг в тяжелейшую ситуацию с 1997 года".

Принятие закона осуждали Соединенные Штаты – госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он разрушает автономию региона, позже США ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам и еще 10 чиновников.