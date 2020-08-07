США ввели санкции против премьер-министра Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 чиновников

США ввели санкции против лидера Гонконга Кэрри Лэм и 10 других китайских и гонконгских чиновников из-за подрыва автономии Гонконга, сообщили в министерстве финансов США.

2 июля Лэм заявила об отказе от закона об экстрадиции, который вызвал массовые протесты Фото: EPA

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра Гонконга Кэрри Лэм и 10 других китайских и гонконгских чиновников. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ведомства.

В релизе сообщается, что санкции введены из-за подрыва автономии Гонконга, а также за ограничение свободы выражения мнений и собраний граждан.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга, и мы будем использовать наши инструменты и власть, чтобы преследовать тех, кто подрывает его автономию", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Банковские счета Лэм и чиновников из списка будут заблокированы на территории США. Компаниям и бизнесу в США запрещено иметь дела с указанными лицами. Также чиновники будут отрезаны от американской платежной системы.

2 июля Лэм заявила об отказе от закона об экстрадиции, который вызвал массовые протесты. Премьер-министр извинялась перед активистами за противоречия в законопроекте и обещала, что он будет автоматически снят с повестки дня в июле 2020 года.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале 2019 года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

9 июня сотни тысяч протестующих вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки.

Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая.

Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов.

16 июня протестующие опять вышли на улицы. Они настаивали на отставке Лэм, некоторые участники призывали главу администрации города извиниться за появление такого законопроекта.