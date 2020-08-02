В США предупредили, что в случае переноса выборов Гонконг может превратиться "в еще один коммунистический город в Китае"

Власти Гонконга приняли решение перенести парламентские выборы в стране на следуюший год из-за вспышки коронавируса. Государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что для такого переноса нет веских причин.

Государственный департамент США осудил решение властей Гонконга перенести парламентские выборы на 2021 год. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео 1 августа.

"Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в Законодательный совет, первоначально запланированные на 6 сентября. Для такой длительной задержки нет веских причин. Поэтому вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать – ни за что, ни за кого. Это достойное сожаления действие подтверждает, что Пекин не намерен выполнять обязательства, взятые перед народом Гонконга и Соединенным Королевством в соответствии с Китайско-британской совместной декларацией, зарегистрированной в ООН договором и основным законом", – говорится в заявлении.

Помпео напомнил, что на протяжении десятилетий жители Гонконга неоднократно демонстрировали свое желание и способность проводить свободные и честные выборы.

"Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к дате 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и чаяния народа Гонконга. Если это не так, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое движение к превращению в еще один коммунистический город в Китае", – добавил госсекретарь США.

Выборы в парламент Гонконга, которые были запланированы на сентябрь этого года, перенесли на 2021 год, объявила глава Гонконга Кэрри Лэм 31 июля. Теперь выборы должны состояться 5 сентября 2021 года. Перенос связан с новой волной COVID-19 в Гонконге.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585.