ГОРДОН
 
 
МИР

В США предупредили, что в случае переноса выборов Гонконг может превратиться "в еще один коммунистический город в Китае"

Власти Гонконга приняли решение перенести парламентские выборы в стране на следуюший год из-за вспышки коронавируса. Государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что для такого переноса нет веских причин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Помпео: Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение
Помпео: Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение
Фото: ЕРА

Государственный департамент США осудил решение властей Гонконга перенести парламентские выборы на 2021 год. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео 1 августа.

"Соединенные Штаты осуждают решение правительства Гонконга отложить на один год предстоящие выборы в Законодательный совет, первоначально запланированные на 6 сентября. Для такой длительной задержки нет веских причин. Поэтому вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать – ни за что, ни за кого. Это достойное сожаления действие подтверждает, что Пекин не намерен выполнять обязательства, взятые перед народом Гонконга и Соединенным Королевством в соответствии с Китайско-британской совместной декларацией, зарегистрированной в ООН договором и основным законом", – говорится в заявлении.

Помпео напомнил, что на протяжении десятилетий жители Гонконга неоднократно демонстрировали свое желание и способность проводить свободные и честные выборы.

"Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к дате 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и чаяния народа Гонконга. Если это не так, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое движение к превращению в еще один коммунистический город в Китае", – добавил госсекретарь США.

Выборы в парламент Гонконга, которые были запланированы на сентябрь этого года, перенесли на 2021 год, объявила глава Гонконга Кэрри Лэм 31 июля. Теперь выборы должны состояться 5 сентября 2021 года. Перенос связан с новой волной COVID-19 в Гонконге.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585.

Теги: США, Китай, выборы, Госдепартамент США, Гонконг, Майк Помпео, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
  Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
Автор песни "Слуга народа" Шуров: Если в 15-м году кто-то мог сказать, что Зеленский будет баллотироваться в президенты, пусть бросит в меня камень
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
  Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS