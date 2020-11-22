В Грузии прошел второй тур выборов в парламент. Явка составила 26% – ЦИК

В день голосования во втором туре парламентских выборов Центральная избирательная комиссия получила 12 жалоб о нарушениях, они связаны преимущественно с "процедурными погрешностями", заявила и.о. пресс-спикера ЦИК страны Натия Иоселиани.

Иоселиани сказала, что выборы проходили в спокойной обстановке Фото: cesko.ge

Явка избирателей во втором туре выборов в парламент Грузии составила 26,29%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны на 20.00, пишет агентство "Новости-Грузия".

Право голоса в Грузии имеют более 2,1 млн человек, до закрытия участков проголосовали 562 664 избирателя. В первом туре явка избирателей составила 56,11%.

Как отмечает агентство, выборы считаются состоявшимися при любой явке. Победит кандидат, который получит наибольшее количество голосов.

И.о. пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани сказала, что выборы проходили в спокойной обстановке, комиссия получила 12 жалоб о нарушениях. По ее словам, большинство из них касается "процедурных погрешностей".

Второй тур сегодня проходил в 17 одномандатных округах, где ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов в первом туре. Участки были открыты с 8.00 до 20.00.

Все оппозиционные партии призвали своих сторонников игнорировать голосование и отказались от участия во втором туре выборов (в частности, в нем должны были принимать участие 12 кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение").

Как пишет агентство, имена оппозиционеров в бюллетенях были указаны формально.

Выборы в парламент, которые проходили 31 октября, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовало 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержало 27,14% пришедших на выборы.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".