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В Испании отменили фотовыставку азовца Ореста из-за "нацизма"

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Козацкого (на фото) в нацизме обвинил пророссийский блогер Шарий
Козацкого (на фото) в нацизме обвинил пророссийский блогер Шарий
Фото: kztsky / Instagram

Политехнический университет Каталонии в Барселоне закрыл фотовыставку с работами защитника "Азовстали" Дмитрия Козацкого (позывной Орест). Решение объяснили якобы идеологией автора, которого обвинили в нацизме. Об этом говорится в заявлении университета.

Как отмечает Общественное, выставка Козацкого началась в университете еще 18 октября. А уже 13 ноября вуз снял работы украинца.

"В связи с разоблачениями автора работ на выставке в Библиотеке Феррате сообщаем, что работы изъяты и что университету не было известно об идеологии лица, подписавшего их. СКП радикально отвергает нацизм и сожалеет о создавшейся ситуации", – заявили в университете.

Обвинения Козацкого в нацизме распространял пророссийский и подсанкционный  блогер Анатолий Шарий. В своем Twitter он опубликовал скриншоты сообщений с Twitter-страницы Козацкого, где он опубликовал фото пиццы со свастикой и тому подобное.

В посте Шарий называл Козацкого "поклонником Гитлера, свастики и нацистов" и призвал отменить его фотовыставку.

Козацкий в своем Twitter объяснил: эти фотографии и сообщения действительно были опубликованы, но как способ высмеять пропаганду РФ.

"Нужно знать контекст украинского юмора, чтобы понять, что это было высмеивание российской пропаганды о так называемом нацизме в Украине. Тем более, что сейчас мы боремся с прямой преемницей нацизма в мире – Российской Федерацией", – написал он.

Азовец отметил, что удалил фото после того, как понял, что российские боты и "журналисты" вырвали их из контекста и неправильно истолковали.

"Я понимаю, что эти фотографии могли вызвать возмущение, я хочу извиниться за это. Когда я делал их, я не понимал, как их используют. Но я понимаю, что если российские слуги видят во мне угрозу и ведут против меня такую агрессивную дезинформационную кампанию, то я все делаю правильно. Не следуйте за российской пропагандой и не ищите нацизма там, где его нет", — пишет Козацкий.

Контекст:

Козацкий стал известен благодаря своей серии снимков украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе, он автор портретов раненых защитников Мариуполя и символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода. Украинский ветеранский фонд называет его "глазами "Азовстали". В мае Козацкий опубликовал пост в Twitter с альбомом фотографий и призвал читателей отправлять их на всевозможные фотоконкурсы, отметив: "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно".

Его работы победили во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").

О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил учебу в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Козацкий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Испания, полк Азов, фотовыставка, Анатолий Шарий, война России против Украины, фото, Дмитрий Козацкий
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