В Испании отменили фотовыставку азовца Ореста из-за "нацизма"

Как отмечает Общественное, выставка Козацкого началась в университете еще 18 октября. А уже 13 ноября вуз снял работы украинца.

"В связи с разоблачениями автора работ на выставке в Библиотеке Феррате сообщаем, что работы изъяты и что университету не было известно об идеологии лица, подписавшего их. СКП радикально отвергает нацизм и сожалеет о создавшейся ситуации", – заявили в университете.

En relació amb les revelacions sobre l'autor de les obres de l'exposició de la Biblioteca Ferraté, informem que les obres s'han retirat i que la Universitat desconeixia la ideologia de la persona que les signa. La UPC rebutja radicalment el nazisme i lamenta la situació creada. — Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (@la_UPC) November 13, 2022

Обвинения Козацкого в нацизме распространял пророссийский и подсанкционный блогер Анатолий Шарий. В своем Twitter он опубликовал скриншоты сообщений с Twitter-страницы Козацкого, где он опубликовал фото пиццы со свастикой и тому подобное.

В посте Шарий называл Козацкого "поклонником Гитлера, свастики и нацистов" и призвал отменить его фотовыставку.

In Barcelona, which was bombed by the Nazis,where antifa have always been strong. An exhibition of an admirer of Hitler, swastikas and Nazis is quietly passing. How soon can we expect the photo exhibition "Happy Auschwitz", for example? Is everyone blind?

@la_UPC * pic.twitter.com/FBbpygVEu4 — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) November 13, 2022

Козацкий в своем Twitter объяснил: эти фотографии и сообщения действительно были опубликованы, но как способ высмеять пропаганду РФ.

"Нужно знать контекст украинского юмора, чтобы понять, что это было высмеивание российской пропаганды о так называемом нацизме в Украине. Тем более, что сейчас мы боремся с прямой преемницей нацизма в мире – Российской Федерацией", – написал он.

Азовец отметил, что удалил фото после того, как понял, что российские боты и "журналисты" вырвали их из контекста и неправильно истолковали.

I removed them after I realized that Russian bots and "journalists" took them out of context and misinterpreted them and after encountering real life Nazism now called Racism. — Орест (@Kozatsky_D) November 14, 2022

"Я понимаю, что эти фотографии могли вызвать возмущение, я хочу извиниться за это. Когда я делал их, я не понимал, как их используют. Но я понимаю, что если российские слуги видят во мне угрозу и ведут против меня такую агрессивную дезинформационную кампанию, то я все делаю правильно. Не следуйте за российской пропагандой и не ищите нацизма там, где его нет", — пишет Козацкий.

However, I do understand that if the Russian servants see me as a threat and are conducting such an aggressive disinformation campaign against me, then I am doing everything right.



Do not follow Russian propaganda and do not seek for Nazism where it doesn't exist! — Орест (@Kozatsky_D) November 14, 2022