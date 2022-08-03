В Италии арестовали €141 млн у архитектора, спроектировавшего дворец Путина в Геленджике – СМИ

По данным агентства, 3 августа полиция выступила с заявлением, в котором говорилось, что она конфисковала активы у "известного профессионала" в Брешии, городе на севере Италии. Силовики отказались назвать имя, уточнив, что речь идет о налоговых махинациях.

Источник Reuters утверждает, что активы принадлежали Ланфранко Чирилло. Адвокат архитектора не ответил на запрос журналистов.

В апреле в интервью итальянскому телевидению Чирилло подтверждал, что это он спроектировал здание, но по его словам, оно было заказано "частной группой и он не имел никаких дел с Путиным", отмечает агентство.