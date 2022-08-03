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В Италии арестовали €141 млн у архитектора, спроектировавшего дворец Путина в Геленджике – СМИ

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Чирилло признавал, что он является автором скандально известного особняка в Краснодарском крае
Чирилло признавал, что он является автором скандально известного особняка в Краснодарском крае
Фото: palace.navalny.com

Налоговая полиция Италии арестовала активы одного из архитекторов на сумму более €141 млн. Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет, что они принадлежат автору проекта дворца в Геленджике на Черном море, который приписывают президенту России Владимиру Путину.

По данным агентства, 3 августа полиция выступила с заявлением, в котором говорилось, что она конфисковала активы у "известного профессионала" в Брешии, городе на севере Италии. Силовики отказались назвать имя, уточнив, что речь идет о налоговых махинациях.

Источник Reuters утверждает, что активы принадлежали Ланфранко Чирилло. Адвокат архитектора не ответил на запрос журналистов.

В апреле в интервью итальянскому телевидению Чирилло подтверждал, что это он спроектировал здание, но по его словам, оно было заказано "частной группой и он не имел никаких дел с Путиным", отмечает агентство.

Контекст:

Чирилло с начала 90-х годов работал с крупными российскими бизнесменами, его студия проектировала дома в элитных районах Подмосковья, апартаменты и объекты для крупных компаний, например "Лукойла" и "Газпрома". 

Российский Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае 19 января 2021 года. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

30 января российский миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Теги: Владимир Путин, налоги, Италия, конфискация
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