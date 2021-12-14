В Канаде потратят $31 млрд на детей коренных народов, пострадавших от дискриминации в школах-интернатах

В сентябре Высший суд Канады согласился с тем, что правительство финансировало потребности детей коренных народов меньше, чем потребности детей некоренных народов. Суд постановил выплатить по 40 тыс. канадских долларов ($31,35 тыс.) каждому ребенку, который находился в интернатах после 2006 года.
Сначала правительство заявило, что планирует обжаловать приговор. Однако от этого отказались, так как власти в последнее время все чаще стали подвергаться критике из-за того, что на местах бывших интернатов находят немаркированные захоронения сотен детей.
В то же время точную сумму компенсаций пока не называют. Министр по связям с коренными народами Марк Миллер заявил, что половину из указанной суммы потратят на финансирование долгосрочных реформ в системе опеки над детьми коренного населения, а оставшуюся часть – на компенсационные расходы.
Как отмечают Reuters и The Guardian, в 2015 году было опубликовано исследование о политике канадских властей XIX века, когда 150 тыс. детей индейцев были вынуждены посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур и интегрироваться в канадское общество.
Детям, зачисленным в такие школы-интернаты, запрещалось говорить на родном языке, они подвергались физическим издевательствам, изнасилованиям, их морили голодом. В результате таких действий умерло более 4 тыс. детей в 130 школах.
В конце мая на территории одной из таких школ нашли еще 215 тел детей. Некоторым из погибших было не более трех лет. ООН призвала канадские власти и Святой престол католической церкви провести расследование массового захоронения.