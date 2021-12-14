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В Канаде потратят $31 млрд на детей коренных народов, пострадавших от дискриминации в школах-интернатах

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В Канаде в XIX веке детей коренных народов заставляли посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур
В Канаде в XIX веке детей коренных народов заставляли посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур 
Фото: depositphotos.com

Правительство Канады обязали потратить 40 млрд канадских долларов ($31 млрд) на компенсацию детям из числа коренных народов, которые подверглись дискриминации во время пребывания в детских домах. Об этом сообщают CTV и BBC.

В сентябре Высший суд Канады согласился с тем, что правительство финансировало потребности детей коренных народов меньше, чем потребности детей некоренных народов. Суд постановил выплатить по 40 тыс. канадских долларов ($31,35 тыс.) каждому ребенку, который находился в интернатах после 2006 года.

Сначала правительство заявило, что планирует обжаловать приговор. Однако от этого отказались, так как власти в последнее время все чаще стали подвергаться критике из-за того, что на местах бывших интернатов находят немаркированные захоронения сотен детей.

В то же время точную сумму компенсаций пока не называют. Министр по связям с коренными народами Марк Миллер заявил, что половину из указанной суммы потратят на финансирование долгосрочных реформ в системе опеки над детьми коренного населения, а оставшуюся часть – на компенсационные расходы.

Контекст:

Как отмечают Reuters и The Guardian, в 2015 году было опубликовано исследование о политике канадских властей XIX века, когда 150 тыс. детей индейцев были вынуждены посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур и интегрироваться в канадское общество.

Детям, зачисленным в такие школы-интернаты, запрещалось говорить на родном языке, они подвергались физическим издевательствам, изнасилованиям, их морили голодом. В результате таких действий умерло более 4 тыс. детей в 130 школах.

В конце мая на территории одной из таких школ нашли еще 215 тел детейНекоторым из погибших было не более трех лет. ООН призвала канадские власти и Святой престол католической церкви провести расследование массового захоронения.

Теги: Канада, дети, компенсация
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