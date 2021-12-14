В Канаде потратят $31 млрд на детей коренных народов, пострадавших от дискриминации в школах-интернатах

В Канаде в XIX веке детей коренных народов заставляли посещать христианские школы, чтобы избавиться от своих родных культур Фото: depositphotos.com

В сентябре Высший суд Канады согласился с тем, что правительство финансировало потребности детей коренных народов меньше, чем потребности детей некоренных народов. Суд постановил выплатить по 40 тыс. канадских долларов ($31,35 тыс.) каждому ребенку, который находился в интернатах после 2006 года.

Сначала правительство заявило, что планирует обжаловать приговор. Однако от этого отказались, так как власти в последнее время все чаще стали подвергаться критике из-за того, что на местах бывших интернатов находят немаркированные захоронения сотен детей.

В то же время точную сумму компенсаций пока не называют. Министр по связям с коренными народами Марк Миллер заявил, что половину из указанной суммы потратят на финансирование долгосрочных реформ в системе опеки над детьми коренного населения, а оставшуюся часть – на компенсационные расходы.