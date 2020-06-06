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В Казахстане задержали более 100 участников акций протеста

В ряде городов Казахстана проходили акции протеста, участники которых требовали кредитной амнистии, освобождения политзаключенных и выступали против продажи земель иностранцам.

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Только в Алматы задержали более 100 человек
Только в Алматы задержали более 100 человек
Фото: rus.azattyq.org

6 июня в Казахстане прошли акции протеста, на которых полицией были задержаны десятки людей. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Это были первые митинги после снятия режима чрезвычайного положения из-за вспышки COVID-19 и вступления в силу нового закона о мирных собраниях, который предполагает уведомление за пять дней о проведении акций, а не получение разрешения на них.

Радиостанция отмечает, что темой акций протеста были кредитная амнистия, освобождение политических заключенных и требование запрета на продажу земель иностранцам.

К проведению акций призывали движение "Демократический выбор Казахстана" и инициативная группа по созданию Демократической партии.

Протесты проходили в ряде городов страны. По данным "Радио Азаттык", только в Алматы в разных частях города были задержаны более 100 человек. Власти города заявили, что митинг не согласован.

К некоторым местам, где проходили акции, протестующих не пропускали правоохранители.

Теги: Казахстан, протесты, полиция, митинг, политзаключенные, кредиты, закон, задержание, Алматы, акции протеста
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