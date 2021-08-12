В Китае из-за случая COVID-19 частично закрыли третий по загруженности порт мира

В китайском порту Нинбо-Чжоушань один из рабочих заболел COVID-19 Фото: EPA

Все входящие и исходящие перевозки в одном из терминалов в порту Нинбо-Чжоушань были приостановлены из-за "системного сбоя".

Агентство отмечает, что на закрытый терминал приходится около 25% контейнерных грузов, проходящих через порт.

Bloomberg подчеркивает, что это уже второе закрытие китайского порта из-за COVID-19. В конце мая примерно месяц не работал порт в Шэньчжэне, что привело к скоплению товаров на заводах и складах, а также, вероятно, подняло тарифы на грузоперевозки, которые находятся на рекордном уровне.