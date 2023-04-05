В Ленинградской области РФ объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе

"По нашим данным, предварительно объект опознан как малоразмерный шар, он движется со скоростью 200 км/ч на высоте примерно 10 тыс. метров", – говорится в сообщении.

Сигнал "Режим" – это требование о прекращении "нарушения порядка использования воздушного пространства РФ, добавил Shot.

Telegram-канал Baza опубликовал карту приблизительного места, где обнаружили объект.

Сигнал "Режим" означает особый статус реагирования для спецслужб, необходимый для идентификации летательного средства, заявил военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии изданию Lenta.ru. Он не исключил, что это метеозонд.

"Ничего необычного здесь нет, это штатная ситуация... Он может быть как российский, так и иностранного происхождения", – сказал Кошкин.