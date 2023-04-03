Сбитый китайский воздушный шар-шпион собирал разведданные с секретных военных объектов США – СМИ

Собеседники канала считают, что Китай смог управлять воздушным шаром, чтобы тот мог пролететь над некоторыми объектами (иногда летая восьмеркой) и передать собранную им информацию обратно в Пекин в режиме реального времени.

По словам официальных лиц, разведывательные данные, собранные Китаем, в основном были перехватом электронных сигналов от систем вооружения или сообщений персонала базы, но не изображениями.

Три чиновника заявили, что Китай мог бы получить больше разведданных, если бы не вмешательство администрации США, которая препятствовала перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, говорится в материале.