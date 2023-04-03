Сбитый китайский воздушный шар-шпион собирал разведданные с секретных военных объектов США – СМИ

Собеседники канала считают, что Китай смог управлять воздушным шаром, чтобы тот мог пролететь над некоторыми объектами (иногда летая восьмеркой) и передать собранную им информацию обратно в Пекин в режиме реального времени.
По словам официальных лиц, разведывательные данные, собранные Китаем, в основном были перехватом электронных сигналов от систем вооружения или сообщений персонала базы, но не изображениями.
Три чиновника заявили, что Китай мог бы получить больше разведданных, если бы не вмешательство администрации США, которая препятствовала перемещению вокруг потенциальных целей и перехвату электронных сигналов, говорится в материале.
Всего в феврале над Штатами и Канадой сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля, отмечает Associated Press.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля над Аляской, 11 февраля над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля над озером Гурон в американском штате Мичиган.
Президент США Джо Байден 16 февраля заявил, что три последних объекта, сбитые над Штатами и Канадой, не являлись частью разведывательной программы Китая или любой другой страны.