Байден заявил, что последние три сбитых шара не были связаны с Китаем

Он отметил, что согласно данным американской разведки, эти три объекта были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования.
Президент США также добавил, что нет никаких свидетельств "внезапного увеличения количества объектов в небе", цитирует его CNN.
"Теперь мы видим их больше частично из-за шагов, которые мы предприняли для увеличения количества наших радаров", – сказал он.
Байден сказал, что поручил своей администрации вернуться к нему "с более четкими правилами того, как мы будем поступать с этими неопознанными объектами в будущем, проводя различие между теми, которые могут представлять угрозу безопасности, и теми, которые не требуют действий".
Всего в феврале над Штатами и Канадой сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля, отмечает Associated Press.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля над Аляской, 11 февраля над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля над озером Гурон в американском штате Мичиган.