Байден заявил, что последние три сбитых шара не были связаны с Китаем

Он отметил, что согласно данным американской разведки, эти три объекта были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования.

Президент США также добавил, что нет никаких свидетельств "внезапного увеличения количества объектов в небе", цитирует его CNN.

"Теперь мы видим их больше частично из-за шагов, которые мы предприняли для увеличения количества наших радаров", – сказал он.

Байден сказал, что поручил своей администрации вернуться к нему "с более четкими правилами того, как мы будем поступать с этими неопознанными объектами в будущем, проводя различие между теми, которые могут представлять угрозу безопасности, и теми, которые не требуют действий".