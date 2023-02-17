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Байден заявил, что последние три сбитых шара не были связаны с Китаем

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Байден отметил, что нет никаких свидетельств "внезапного увеличения количества объектов в небе"
Байден отметил, что нет никаких свидетельств "внезапного увеличения количества объектов в небе"
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 16 февраля заявил, что три последние объекта, сбитые над Штатами и Канадой, не являлись частью разведывательной программы Китая или любой другой страны. Его цитирует CNN.

Он отметил, что согласно данным американской разведки, эти три объекта были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования.

Президент США также добавил, что нет никаких свидетельств "внезапного увеличения количества объектов в небе", цитирует его CNN.

"Теперь мы видим их больше частично из-за шагов, которые мы предприняли для увеличения количества наших радаров", – сказал он.

Байден сказал, что поручил своей администрации вернуться к нему "с более четкими правилами того, как мы будем поступать с этими неопознанными объектами в будущем, проводя различие между теми, которые могут представлять угрозу безопасности, и теми, которые не требуют действий".

Контекст:

Всего в феврале над Штатами и Канадой сбили четыре летающих объекта. Первый обнаружили в начале февраля на севере США, им оказался разведывательный воздушный шар из Китая. Его сбили 4 февраля, отмечает Associated Press.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраляОжидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

После этого было сбито еще три летающих объекта: 10 февраля над Аляской11 февраля над Канадой (он сперва летел над Аляской, а затем попал в воздушное пространство соседней страны) и 12 февраля над озером Гурон в американском штате Мичиган.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, Джо Байден, воздушное пространство, воздушный шар
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