В МИД Эстонии заявили о зеркальном ответе на высылку из РФ консула страны

Обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ, заявили в МИД Эстонии Фото: vm.ee

По ее словам, "в практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ". Но детали высылки дипломатов не разглашаются, отметила Леммик.

Она добавила, что эстонский дипломат в РФ "занимался своей обычной работой, исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность".