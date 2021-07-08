В МИД Эстонии заявили о зеркальном ответе на высылку из РФ консула страны

По ее словам, "в практике международных отношений обычно на высылку дипломата дается симметричный ответ". Но детали высылки дипломатов не разглашаются, отметила Леммик.
Она добавила, что эстонский дипломат в РФ "занимался своей обычной работой, исходя из правовых актов, регулирующих дипломатическую деятельность".
В ФСБ заявляли, что задержали Лятте якобы при получении материалов закрытого характера от гражданина РФ.
В МИД Эстонии ответили, что обвинения в адрес Лятте безосновательны, а доказательства сфальсифицированы. Дипломат, по данным ведомства, проводил рабочую встречу в политехническом университете, а потом был задержан на полтора часа.
7 июля в МИД РФ сообщили, что Россия высылает Лятте, он объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что имеют "неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" эстонского дипломата.
В апреле под подобным предлогом задерживали украинского консула Александра Сосонюка. 21 апреля он покинул территорию РФ.