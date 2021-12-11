В МИД Грузии отреагировали на требование РФ отозвать обещание о членстве в НАТО для двух стран

В грузинском МИД подчеркнули, что членство в НАТО – суверенное решение Грузии Фото: depositphotos.com

10 декабря министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание 2008 года Украине и Грузии об их вступлении в НАТО.

"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которому РФ считает необходимым дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", – говорится в заявлении.

В грузинском МИД подчеркнули, что решение стран – членов НАТО, принятое 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте, является чрезвычайно важным политическим решением, "основанным на консенсусе, основанным на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс".

"Членство в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в конституции Грузии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, которые состоялись после 2008 года.

Так, в частности, в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

"Учитывая все вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной по пересмотру решения Бухарестского саммита, которое противоречит основным принципам и нормам международного права, является неприемлемым для министерства иностранных дел", – подчеркивают в сообщении.

В грузинском МИД отметили, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые "проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципов международного права и невыполнении обязательств".