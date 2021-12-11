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В МИД Грузии отреагировали на требование РФ отозвать обещание о членстве в НАТО для двух стран

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В грузинском МИД подчеркнули, что членство в НАТО суверенное решение Грузии
В грузинском МИД подчеркнули, что членство в НАТО – суверенное решение Грузии
Фото: depositphotos.com

В министерстве иностранных дел Грузии назвали неприемлемым призыв РФ отозвать обещание о членстве Украины и Грузии в НАТО. Сообщение опубликовано на сайте МИД Грузии 11 декабря.

10 декабря министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание 2008 года Украине и Грузии об их вступлении в НАТО

"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которому РФ считает необходимым дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", – говорится в заявлении.

В грузинском МИД подчеркнули, что решение стран – членов НАТО, принятое 3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте, является чрезвычайно важным политическим решением, "основанным на консенсусе, основанным на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс".

"Членство в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в конституции Грузии", – говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, которые состоялись после 2008 года.

Так, в частности, в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

"Учитывая все вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной по пересмотру решения Бухарестского саммита, которое противоречит основным принципам и нормам международного права, является неприемлемым для министерства иностранных дел", – подчеркивают в сообщении.

В грузинском МИД отметили, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые "проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, игнорировании основных принципов международного права и невыполнении обязательств".

Контекст:

В декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о следующем шаге – Плане действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. 

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. Грузия находится в таком же статусе. Обе страны пока не получили ПДЧ.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс подтверждает свое решение 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

10 декабря на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине и Грузии о ее вступлении в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование, подчеркнув, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Теги: Россия, НАТО, Грузия, Бухарест, МИД Грузии, российская агрессия, безопасность, саммит НАТО
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