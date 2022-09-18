В МИД Румынии заявили, что их экс-глава Марга пропагандирует "злобные" российские нарративы об Украине

"МИД считает неприемлемыми заявления господина Андрея Марги в публичном пространстве относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий. Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии в отношении незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основополагающими принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", – говорится в комментарии.

Румынское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что оно "категорически отвергает позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует злобные нарративы, распространяемые Россией".

"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказано в документе.