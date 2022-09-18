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В МИД Румынии заявили, что их экс-глава Марга пропагандирует "злобные" российские нарративы об Украине

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МИД Румынии поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины
МИД Румынии поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины
Фото: Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania / Fаcebook

Заявления экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о "неестественных" границах Украины и необходимости отдать украинские территории четырем странам неприемлемые. Об этом 18 сентября объявил МИД Румынии.

"МИД считает неприемлемыми заявления господина Андрея Марги в публичном пространстве относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий. Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии в отношении незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основополагающими принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", – говорится в комментарии.

Румынское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что оно "категорически отвергает позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует злобные нарративы, распространяемые Россией".

"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказано в документе.

Контекст:

Марга заявил 14 сентября, что Украина должна отдать свои территории Венгрии, Польше, Румынии и России.

Украинские дипломаты назвали его слова "неприемлемыми при любых обстоятельствах" и "особо вопиющим отклонением".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Румыния, пропаганда, документы, дипломаты, суверенитет, границы
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