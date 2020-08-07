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В минздраве России не подтвердили информацию о вакцинации чиновников от коронавируса

Прививки от COVID-19 будут делать только после выдачи вакцине регистрационного удостоверения. Это касается всех категорий населения, сообщили в министерстве здравоохранения России в ответ на публикацию в Bloomberg о том, что некоторые чиновники и медики уже получили приглашения на вакцинацию.

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В России заявили, что испытывают вакцину от коронавируса на людях
В России заявили, что испытывают вакцину от коронавируса на людях
Фото: pixabay.com

Вакцинировать население от коронавируса будут только после завершения всех этапов создания вакцины, в том числе после выдачи ей регистрационного удостоверения. Об этом заявила пресс-служба минздрава России в ответ на публикации в СМИ о том, что приглашения на прививку рассылаются врачам и чиновникам, пишет информационное агентство "РИА Новости".

Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований.

6 августа агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в Москве как минимум одна больница составляет списки сотрудников на вакцинацию от COVID-19 препаратом, разработанным московским институтом имени Гамалеи. Некоторым медикам и чиновникам предлагают сделать прививку от COVID-19.

По сведениям агентства "Интерфакс", несколько московских медработников и сотрудников мэрии уже опробовали на себе вакцину от коронавируса. Сделано это было добровольно, в рамках клинических испытаний препарата.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что российские ученые активизировали усилия по созданию вакцины от коронавируса в ответ на требование президента Владимира Путина разработать ее к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.

16 июня стало известно, что российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.

4 августа в российском Национальном исследовательском центре имени Гамалеи уточнили, что планируют начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года.

Теги: Россия, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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